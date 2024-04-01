Ізраїль авіаударом зруйнував консульство Ірану в Сирії

Ймовірно, загинуло декілька іранських дипломатів

Консульство Ірану, яке знаходиться в сирійській столиці Дамаску, зруйноване внаслідок ракетного удару. Про це пише Reuters.

За інформацією сирійських та іранських ЗМІ, удар по будівлі консульства наніс Ізраїль. Журналісти Reuters на місці події в районі Меззех сирійської столиці побачили дим, що піднімався з-під уламків будівлі. На стовпі серед уламками висів іранський прапор.

фото: Reuters/Firas Makdesi

Джерела агенства в ліванських службах безпеки повідомили, що одним із загиблих під час авіаудару був генерал Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових революції Ірану.

За інформацією іранських ЗМІ, під час ізраїльського удару загинули п'ятеро людей. Сирійське державне інформаційне агентство SANA повідомило про невизначену кількість загиблих і поранених.

фото: Reuters/Firas Makdesi

Reuters повідомляє, що будівля іранського консульства знищена повністю. На місці події були помічені міністри закордонних справ Сирії та Ірану.

Ізраїльська сторона відмовилася коментувати інцидент.

Нагадаємо, до Москви прибув новий вантажний рейс з Ірану.

Стало відомо, що Іран попередив Росію про можливість проведення великої «терористичної операції» на її території перед терактом у «Крокус Сіті Холлі».

«За кілька днів до нападу в Росії Тегеран поділився з Москвою інформацією про можливий великий теракт у Росії, яку було отримано під час допитів заарештованих у зв'язку зі смертоносними вибухами в Ірані», – сказало одне з джерел видання.

Друге джерело видання заявило, що в інформації, яку Тегеран надав Москві про підготовку нападу, не було конкретних деталей щодо термінів і точної мети.