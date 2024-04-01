Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ізраїль авіаударом зруйнував консульство Ірану в Сирії

Катерина Іванова
glavcom.ua
Ізраїль авіаударом зруйнував консульство Ірану в Сирії
Reuters повідомляє, що будівля іранського консульства знищена повністю
фото: Reuters

Ймовірно, загинуло декілька іранських дипломатів

Консульство Ірану, яке знаходиться в сирійській столиці Дамаску, зруйноване внаслідок ракетного удару. Про це пише Reuters.

За інформацією сирійських та іранських ЗМІ, удар по будівлі консульства наніс Ізраїль. Журналісти Reuters на місці події в районі Меззех сирійської столиці побачили дим, що піднімався з-під уламків будівлі. На стовпі серед уламками висів іранський прапор.

Ізраїль авіаударом зруйнував консульство Ірану в Сирії фото 1
фото: Reuters/Firas Makdesi

Джерела агенства в ліванських службах безпеки повідомили, що одним із загиблих під час авіаудару був генерал Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових революції Ірану. 

За інформацією іранських ЗМІ, під час ізраїльського удару загинули п'ятеро людей. Сирійське державне інформаційне агентство SANA повідомило про невизначену кількість загиблих і поранених.

Ізраїль авіаударом зруйнував консульство Ірану в Сирії фото 2
фото: Reuters/Firas Makdesi

Reuters повідомляє, що будівля іранського консульства знищена повністю. На місці події були помічені міністри закордонних справ Сирії та Ірану.

Ізраїльська сторона відмовилася коментувати інцидент. 

Нагадаємо, до Москви прибув новий вантажний рейс з Ірану.

Стало відомо, що Іран попередив Росію про можливість проведення великої «терористичної операції» на її території перед терактом у «Крокус Сіті Холлі».

«За кілька днів до нападу в Росії Тегеран поділився з Москвою інформацією про можливий великий теракт у Росії, яку було отримано під час допитів заарештованих у зв'язку зі смертоносними вибухами в Ірані», – сказало одне з джерел видання.

Друге джерело видання заявило, що в інформації, яку Тегеран надав Москві про підготовку нападу, не було конкретних деталей щодо термінів і точної мети.

Читайте також:

Теги: телебачення Ізраїль прапор вбивство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розслідування смерті Олексія Навального завершиться протягом місяця
«Ми точно дізнаємося правду». Христо Грозєв анонсував швидке розслідування смерті Навального
1 березня, 22:50
Організатори пісенного конкурсу побачили у пісні ізраїльської учасниці політичний підтекст
Ізраїль змушений міняти текст пісні на «Євробачення-2024»: в чому причина
4 березня, 14:35
Система блокування російського теле- та радіомовлення діятиме у дев’яти областях України
Україна знайшла спосіб, як витіснити Росію з інформаційного простору
7 березня, 16:32
Коломойський ніколи не приховував, що окрім громадянства України, має також громадянства Ізраїлю та Кіпру
Керував Дніпропетровською областю з паспортом Ізраїля. Адвокати Коломойського витягнули «козир»
10 березня, 18:39
Міллер підтвердив позицію США щодо підтримки Формули миру, запропонованої президентом України
Держдеп США відреагував на скандальні заяви Папи Римського про «білий прапор»
11 березня, 22:30
Кота Ероса турок забив до смерті у ліфті
Вбивство кота збурило суспільство у Туреччині: як покарали винного
15 березня, 11:23
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу не уточнив, чи він мав на увазі, що операція триватиме «тижнями» чи почнеться «через тижні»
Нетаньягу анонсував військову операцію ЦАХАЛу в Рафаху
18 березня, 06:10
Все населення Сектору Гази, а це 2,23 мільйона зіштовхується з високим рівнем гострої нестачі продовольства
Сектор Гази на межі голоду: вже фіксують десятки смертей від недоїдання
19 березня, 03:16
У вівторок ізраїльські авіаудари вбили трьох бойовиків «Хезболли»
Reuters: Ізраїль завдав удару по Лівану, є загиблі
27 березня, 05:20

Соціум

Росія планує виключити рух «Талібан» зі списку терористичних організацій
Росія планує виключити рух «Талібан» зі списку терористичних організацій
Ізраїль авіаударом зруйнував консульство Ірану в Сирії
Ізраїль авіаударом зруйнував консульство Ірану в Сирії
У Польщі через негоду загинуло п’ятеро людей (фото)
У Польщі через негоду загинуло п’ятеро людей (фото)
Під Москвою загорівся завод «Електроізоліт» (фото, відео)
Під Москвою загорівся завод «Електроізоліт» (фото, відео)
У Росії потяг врізався в рейсовий автобус: є загиблі (фото)
У Росії потяг врізався в рейсовий автобус: є загиблі (фото)
Одна з сусідніх країн не виділила фінансову допомогу для українських біженців у 2024 році
Одна з сусідніх країн не виділила фінансову допомогу для українських біженців у 2024 році

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
У законопроєкті про підтримку України буде нововведення – спікер Джонсон
40K
Звільнений після скандалу голова ОДА опинився на роботі у СБУ і показав нове житло у Польщі
21K
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
14K
Митрополит Онуфрій відповів Кирилу на заклик вбивати українців (відео)
12K
Поклоняюся і буду поклонятися. Як Онуфрій відреагував на дії Гундяєва?
7261
Одна з сусідніх країн не виділила фінансову допомогу для українських біженців у 2024 році

Новини

Україну накрив пил з Сахари: у чому небезпека та як захиститися
Сьогодні, 10:33
Чергова атака на Харків, вибори в Туреччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:19
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 1 квітня
Сьогодні, 04:50
День сміху. Які свята відзначаємо 1 квітня
Сьогодні, 00:16
«Наростає величезна криза». Аналітик енергоринку попередив про загрозу наступному опалювальному сезону
Вчора, 14:46
Удар по Харкову, Україна перейшла на літній час: головне за ніч
Вчора, 06:40

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua