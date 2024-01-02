Очільник Мінкульту розповів про плани на «Єдиний марафон»

Карандєєв заявив, що запровадження мовлення у форматі телемарафону «Єдині новини» було надзвичайно актуальним на першому етапі війни

Очільник Мінкульту анонсував зміни формату телемарафону

Телемарафон «Єдині новини» може змінити свій формат, зараз залучені до проєкту канали розглядають варіанти. Про це т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв розповів у інтервʼю для «Українського радіо».

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«Мені здається, що вже найближчим часом такі пропозиції будуть випрацювані», – сказав він.

Карандєєв додав, що рішення про запровадження мовлення у форматі телемарафону «Єдині новини» було надзвичайно актуальним на першому етапі війни, оскільки кожен ключовий мовник «взяв кожен свою нішу».

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«Хтось краще виготовляє українські новини, хтось краще працює з закордонними пунктами, у когось є більш налагоджені й цікавіші продукти студійного вироблення. Тобто кожен з учасників телемарафону доєднався своїм ресурсом. Справді, хтось більше робить роботу, хтось менше, але наразі це єдиний продукт», – зауважив він.

Разом з тим Карандєєв підкреслив, що для телеканалів є важливим внесення нових форм, нових форматів оскільки «життя йде, змінюються і наше бачення, і формати, запрацювала економіка, з’явилися рекламодавці».

Нагадаємо, згідно з результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології частка українців, які зараз довіряють телемарафону, становить 43%. Прикметно, що лише за останні два місяці показник зменшився на 5%.

До того ж до 38% зросла частка тих, хто не довіряє телемарафону (решта 19% мають невизначене ставлення).

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До слова, серед великих приватних телеканалів, які виробляють контент для марафону «Єдині новини #UAразом», найбільше бюджетних коштів з початку року одержало ТОВ «СЛМ Новини» – 141,72 млн грн. Ця фірма належить до медіагрупи Starlight Media (до складу входять телеканали ICTV, ICTV2, СТБ, Новий канал, ОЦЕ ТБ, Твій серіал, M1, M2) олігарха Віктора Пінчука.