Нардепи вирішили зменшити офіційний вік молоді



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Автори проекту закону пояснюють, що чинне законодавство встановлює широкі вікові рамки (від 14 до 35 років), а це призводить до розпорошення обмежених ресурсів

Законопроєкт пропонує знизити офіційний вік молоді з 35 до 29 років

Верховна Рада сьогодні, 21 липня, ухвалила за основу у першому читанні законопроєкт №3718 «Про основні засади молодіжної політики».

У документі пропонується зменшення офіційного віку молоді в Україні до 29 років.

«За» законопроект проголосували 265 парламентарів.

Автори проекту закону пояснюють, що чинне законодавство встановлює широкі вікові рамки (від 14 до 35 років), а це призводить до розпорошення обмежених ресурсів на розв'язання питань великої кількості груп молоді різного віку.

На думку парламентарів, зменшення віку молоді дозволить цілеспрямовано використовувати ресурси для молодих людей у перехідний період, протягом якого молодь найбільше потребує підтримки.

У пояснювальній записці підкреслюється, що підхід до визначення поняття «молодь» в Україні не збігається з підходом ООН, відповідно до якого молоддю вважають людей віком 15-24 роки. У Стратегії Європейського союзу вікові рамки встановлені на рівні 13-30 років.

Крім того, цей закон пропонує створити Нацраду з питань молоді при Кабінеті міністрів, передбачає розширення мережі молодіжних центрів та запровадження молодіжних працівників на місцях для ефективної молодіжної роботи.

Також створюється Український молодіжний фонд, який видаватиме гранти на підтримку ідей, ініціатив та проектів молоді, а також інституційні гранти.