«Народний фронт» вимагає від президента кандидатури прем'єр-міністра і нового складу Кабміну (відео)



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Бурбак заявив, що парламент готовий розглядати та приймати закони, про які говорив президент

«Народний фронт» вимагає від президента Володимира Зеленського негайно внести на розгляд парламенту кандидатуру прем'єр-міністра та пропозиції щодо членів Кабінету міністрів.

Про це з трибуни парламенту заявив керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак.

«Виходячи з державних інтересів, необхідності забезпечення функціонування життєдіяльності країни вимагаємо від президента Володимира Зеленського невідкладно внести на розгляд парламенту кандидатуру на посаду прем’єр-міністра України та пропозиції щодо членів уряду. Будь-яке зволікання у призначенні уряду в країні, перед якою стоять глобальні виклики національної безпеки, є неприпустимим», - наголосив Бурбак.

«Ми вимагаємо внесення у парламент кандидатур на посади, призначення на які належать до конституційних повноважень президента. Ми здивовані, чому цього не відбувається прямо зараз», - підкреслив керівник фракції «Народний фронт».

Він також наголосив, що парламент готовий розглядати та приймати закони, про які говорив президент.

«Окрім того, ми запитуємо: де першочергові закони, про які говорив пан Зеленський? Парламент готовий їх розглядати і приймати. Де закон про скасування депутатської недоторканності? Де обіцяні проекти законів про імпічмент президента, про відкликання народного депутата? Чому ми не розглядаємо пакет економічних законів щодо детінізації економіки, свободи конкуренції, довгострокового дешевого кредитування, формування прозорого ринку землі? Відповідь є очевидною: замість працювати в інтересах громадян, Володимир Зеленський, цинічно розтоптавши Конституцію і закони, розпочав боротьбу за монополізацію влади в країні», - резюмував Бурбак.