8 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
8 серпня відзначається День військ зв'язку Збройних сил України
Фото: mil.gov.uа
Якщо сьогодні до вас підійшла кішка і дала себе погладити - весь рік для вас буде хорошим
8 серпня відзначаються такі свята:
- День військ зв'язку Збройних сил України
- Міжнародний день офтальмології
- Міжнародний день альпінізму
- Всесвітній день кішок
- День пам'яті святого Домініка
- День пам'яті Єрмолая Нікомедійського
- День пам'яті ченця Києво-Печерського монастиря Мойсея Угрина
Народні прикмети на 8 серпня:
- Якщо кіт або кішка труться у хазяйських ніг, дають себе погладити - весь рік буде хорошим.
- Мухи кусаються і стають настирливими - чекай дощу.
- Жаби стрибають біля водойм по берегу - теж до дощу.
Що не рекомендується робити 8 серпня:
- Позичати комусь робочі інструменти - до втрати здоров'я. Але якщо без цього ніяк - треба покласти інструмент на землю, а не передавати його з рук в руки.
- Їсти яблука (до Яблучного Спаса). У цей день господині робили з яблук заготовки на зиму: варили варення, мочили в бочках.
- Шити. У тих, хто сьогодні візьме в руки голку, можуть бути проблеми в шлюбі.
У кого іменини 8 серпня?
Іменини сьогодні святкують Мойсей, Парасковія, Федір.