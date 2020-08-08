8 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони



Розсилка ВІДПРАВИТИ

8 серпня відзначається День військ зв'язку Збройних сил України Фото: mil.gov.uа

Якщо сьогодні до вас підійшла кішка і дала себе погладити - весь рік для вас буде хорошим

8 серпня відзначаються такі свята:

День військ зв'язку Збройних сил України

Міжнародний день офтальмології

Міжнародний день альпінізму

Всесвітній день кішок

День пам'яті святого Домініка

День пам'яті Єрмолая Нікомедійського

День пам'яті ченця Києво-Печерського монастиря Мойсея Угрина

Народні прикмети на 8 серпня:

Якщо кіт або кішка труться у хазяйських ніг, дають себе погладити - весь рік буде хорошим.

Мухи кусаються і стають настирливими - чекай дощу.

Жаби стрибають біля водойм по берегу - теж до дощу.

Що не рекомендується робити 8 серпня:

Позичати комусь робочі інструменти - до втрати здоров'я. Але якщо без цього ніяк - треба покласти інструмент на землю, а не передавати його з рук в руки.

Їсти яблука (до Яблучного Спаса). У цей день господині робили з яблук заготовки на зиму: варили варення, мочили в бочках.

Шити. У тих, хто сьогодні візьме в руки голку, можуть бути проблеми в шлюбі.

У кого іменини 8 серпня?

Іменини сьогодні святкують Мойсей, Парасковія, Федір.