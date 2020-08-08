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    Суспільство

    8 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    <p>8 серпня відзначається День військ зв'язку Збройних сил України</p> - 8 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    8 серпня відзначається День військ зв'язку Збройних сил України

    Фото: mil.gov.uа

    Якщо сьогодні до вас підійшла кішка і дала себе погладити - весь рік для вас буде хорошим

    8 серпня відзначаються такі свята:

    • День військ зв'язку Збройних сил України
    • Міжнародний день офтальмології
    • Міжнародний день альпінізму
    • Всесвітній день кішок
    • День пам'яті святого Домініка
    • День пам'яті Єрмолая Нікомедійського
    • День пам'яті ченця Києво-Печерського монастиря Мойсея Угрина

    Народні прикмети на 8 серпня:

    • Якщо кіт або кішка труться у хазяйських ніг, дають себе погладити - весь рік буде хорошим.
    • Мухи кусаються і стають настирливими - чекай дощу.
    • Жаби стрибають біля водойм по берегу - теж до дощу.

    Що не рекомендується робити 8 серпня:

    • Позичати комусь робочі інструменти - до втрати здоров'я. Але якщо без цього ніяк - треба покласти інструмент на землю, а не передавати його з рук в руки.
    • Їсти яблука (до Яблучного Спаса). У цей день господині робили з яблук заготовки на зиму: варили варення, мочили в бочках.
    • Шити. У тих, хто сьогодні візьме в руки голку, можуть бути проблеми в шлюбі.

    У кого іменини 8 серпня?

    Іменини сьогодні святкують Мойсей, Парасковія, Федір.

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