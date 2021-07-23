23 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

День вважається днем захисту не лише китів, але і всіх морських ссавців

Сьогодні не треба стригтися та вдягати брудний одяг

23 липня відзначаються такі свята:

• Всесвітній день китів і дельфінів

Щорічно 23 липня наша планета відзначає Всесвітній день китів і дельфінів (World Whale and Dolphin Day). Це свято було засновано у 1986 році, коли Міжнародна китобійна комісія (International Whaling Commission: IWC), після 200 років нещадного винищення, ввела заборону на китовий промисел.

Заборона діє і понині і означає, що в усьому світі полювання на китів, а також торгівля китовим м’ясом заборонені. Однак, китовий промисел – не єдина загроза для даних тварин. Ще один з головних чинників зникнення китів, дельфінів та інших морських ссавців – це їх вилов для дельфінаріїв, океанаріумів і цирків. Тому сьогоднішній день вважається днем захисту не лише китів, але і всіх морських ссавців.

• Антоній Громоносець





23 липня православні християни вшановують пам'ять преподобного Антонія Печерського, який був засновником Києво-Печерської Лаври.

Антоній народився в кінці 10 століття недалеко від Чернігова. Бажаючи побачити своїми очима місця, де народився і жив Ісус Христос, він відвідав Палестину, а на зворотному шляху затримався в Афоні, де прийняв постриг і прожив кілька років. За переказами, ігумен Афонського монастиря отримав знак відпустити Антонія додому, щоб він поширював християнську віру на рідній землі.

Святитель мав талант чудотворення. зціляв хворих, передбачав події. А в народі його прозвали Громоносцем, тому що 23 липня зазвичай була літня гроза, по якій передбачали врожай.

Народні прикмети на 23 липня:

Сонце пригріє – все дозріє.

Висока і крута веселка – до вітру.

Якщо по небу пливуть білі або кругленькі хмари, то дощу не буде.

Павуків майже не видно – до мінливої погоди.

Що не рекомендується робити 23 липня:

Лаятися, сваритися і навіть підвищувати голос до крику. Такою поведінкою можна накликати на себе і близьких біду.

Гуляти біля водойм, де багато ряски - там, за повір'ями, живуть русалки, які можуть потягти на дно.

Стригти волосся.

Одягати брудний одяг. Це може привести до хвороб.

У кого іменини 23 липня?

Іменини сьогодні святкують Олександр, Антон, Данило, Петро, Бригида, Аполлінарія.