Найєм про свою зарплату: на руки буду отримувати «десь 140 тисяч»



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Мустафа Найєм

Раніше Найєм задекларував як свій дохід в «Укроборонпромі» за листопад суму в понад 300 тисяч гривень

Заступник генерального директора оборонного концерну «Укроборонпром» Мустафа Найєм заявляє, що його заробітна плата складає близько 140 тисяч гривень на місяць після вирахування податків.

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

«На руки я буду отримувати десь 140 тисяч, трошки менше. Це за відліком податків. Я просто хочу пояснити по зарплаті дуже одну історію. Зараз вся зарплата, яку отримує керівництво «Укроборонпрому», десь плюс 1% від усіх доходів, які має концерн», – сказав Найєм.

«Для розуміння, у нас 40 мільярдів доходів компанії. Ми щорічно даємо державі десь 7 мільярдів гривень податків. Десь 1 мільярд – це наші доходи. Але конкуренція у нас не з державним сектором України і не в державних компаніях України. 70% нашої продукції – це експорт. Нашими конкурентами є Lockheed Martin, Boeing і Airbus. Питання в тому, що ця компанія виробляє величезні гроші. І ми дійсно за 1% всіх витрат, які є в компанії, захищаємо наші компанії, ми якраз розробляємо для них і стратегічну мапу реформ», – додав він.

Раніше Найєм задекларував як свій дохід в «Укроборонпромі» за листопад суму в понад 300 тисяч гривень. Пізніше він поскаржився, що у грудні у нього «не така» зарплата.

«Задекларував свій дохід за грудень. І він майже вдвічі нижчий за той, що я отримав в листопаді. Тому що не було ніколи «зарплати в 300 тисяч». Була одноразова виплата декількох премій і надбавок за попередній «волонтерський» період роботи в концерні», – написав він у фейсбуці 14 січня.

У листопаді стало відомо, що колишній народний депутат Мустафа Найєм став заступником генерального директора оборонного концерну «Укроборонпром».