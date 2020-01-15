Найєм поскаржився, що у нього «не така» зарплата в «Укроборонпромі»



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Заступник гендиректора «Укроборонпрому» Мустафа Найєм

Дохід Мустафи Найєма знизився майже в два рази - з 310 тисяч до 170

Заступник голови концерну «Укроборонпром» Мустафа Найєм, який за листопад отримав зарплату в розмірі понад 300 тисяч гривень, поскаржився, що у грудні у нього «не така» зарплата.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Коли фінансовий директор показує, що твоя зарплата насправді ще нижче задекларованої, оскільки ще не відняті податки. Задекларував свій дохід за грудень. І він майже вдвічі нижчий за той, що я отримав в листопаді. Тому що не було ніколи «зарплати в 300 тисяч». Була одноразова виплата декількох премій і надбавок за попередній «волонтерський» період роботи в концерні», - написав він.

Найєм зазначив, що у колишнього керівництва Концерну офіційні виплати були майже в два рази менше.

«Моя справжня зарплата ось така. І може бути переглянута в обидві (!) Сторони в залежності від результатів моєї роботи і успіхів всієї компанії. І так, у колишнього керівництва Концерну офіційні виплати були майже в два рази менше. «Результати» нам і країні ще довго розгрібати. А про їх неофіційних доходи ми дізнавалися від Бігус і НАБУ. Тепер все відкрито і можна вибирати, що результативніше і ближче: досвідчені злодії з маленькими зарплатами і великими відкатами біля керма державних стратегічних підприємств або команда менеджерів з величезними амбіціями і однієї, білої і відкрито задекларованої зарплатою», - підкреслив чиновник.

Зазначимо, у грудні дохід 5 із 12 заступників Абромавічуса знизився на 40%.

Зокрема, дохід Мустафи Найєма в листопаді становив понад 310 тисяч гривень, а тепер – 176 (зниження 43%).

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов отримав за грудень 222,6 тис. гривень.