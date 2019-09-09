Звільнений з російського полону наймолодший український моряк освідчився коханій



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Пара зустрічалася три роки, тому дівчина давно стала членом родини Ейдера

За словами Марини, Андрій хотів освідчитися щойно вийшов з літака

Наймолодший український моряк 19-річний Андрій Ейдер, який майже рік просидів у російській в'язниці, після повернення в Україну освідчився коханій дівчині Марині.

Про це повідомила Марина в соціальній мережі Instagram.

Пара зустрічалася три роки, тому дівчина давно стала членом родини Ейдера.

За її словами, Андрій хотів освідчитися щойно вийшов з літака.

Нагадаємо, 7 вересня Україна та Росія провели обмін ув’язненими. Додому повернулися 24 українських військовополонених моряки та ще 11 політв’язнів.

Лікарі повідомляють, що серед звільнених українців вкрай важких немає.