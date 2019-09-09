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    Суспільство

    Звільнений з російського полону наймолодший український моряк освідчився коханій

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    Пара зустрічалася три роки, тому дівчина давно стала членом родини Ейдера - Звільнений з російського полону наймолодший український моряк освідчився коханій
    Пара зустрічалася три роки, тому дівчина давно стала членом родини Ейдера

    За словами Марини, Андрій хотів освідчитися щойно вийшов з літака

    Наймолодший український моряк 19-річний Андрій Ейдер, який майже рік просидів у російській в'язниці, після повернення в Україну освідчився коханій дівчині Марині.

    Про це повідомила Марина в соціальній мережі Instagram.

    Пара зустрічалася три роки, тому дівчина давно стала членом родини Ейдера.

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    За її словами, Андрій хотів освідчитися щойно вийшов з літака.

    Нагадаємо, 7 вересня Україна та Росія провели обмін ув’язненими. Додому повернулися 24 українських військовополонених моряки та ще 11 політв’язнів.

    Лікарі повідомляють, що серед звільнених українців вкрай важких немає.

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