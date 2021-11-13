Не тільки AstraZeneca. МОЗ визнав: партію ще однієї вакцини проти Covid-19 доведеться знищити

Кузін: «Партія Pfizer була доставлена у Харків з порушенням холодового ланцюга»

Окрім утилізації партії вакцин від коронавірусу AstraZeneca, Міністерству охорони здоров'я України доведеться також знищити певну кількість вакцин Pfizer, оскільки були порушені умови її транспортування. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

«Зараз є партія вакцини Pfizer, яка перебуває на карантині, оскільки вона була доставлена з порушенням холодового ланцюга. Вона їхала до Харкова. Нині триває судовий процес між логістом та постачальником. Ідеться про утилізацію 34 тис. доз вакцини, про які повідомлялося ще у вересні», – зазначив Кузін.

Як повідомлялося, Львівська область не використала близько 40 тис. доз вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca, тепер їх передадуть на центральні склади для утилізації.

Як раніше писав «Главком», у вересні аналітик Євген Істребін заявив, що Україна у найближчі два місяці буде змушена утилізувати близько двох мільйонів доз вакцини AstraZeneca, її просто не встигнуть використати.

За словами головного санлікаря, за останній час Україна вийшла на перші позиції за темпами вакцинації у світі і таким чином уже 8 млн населення пройшли повний курс щеплення від коронавірусу.