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    Львівщина відправить на утилізацію 40 тис. доз вакцини від коронавірусу

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    Жителі Львівської області при вакцинації віддають перевагу препарату Pfizer, найменше вакцинуються саме AstraZeneca - Львівщина відправить на утилізацію 40 тис. доз вакцини від коронавірусу

    Жителі Львівської області при вакцинації віддають перевагу препарату Pfizer, найменше вакцинуються саме AstraZeneca

    фото з відкритих джерел

    Львівська область не використала близько 40 тисяч доз вакцини AstraZeneca

    Львівська область не використала близько 40 тисяч доз вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca, тепер їх передадуть на центральні склади для утилізації. Про це повідомляє «Львівський портал».

    За словами директора департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Ореста Чемериса, область отримала вакцину як невідкладну допомогу.

    «Є близько 40 тисяч доз цієї вакцини, яку область не використала. Відповідно, вона повертається на централізовані склади. Вже на місці її утилізують», – заявив чиновник.

    Як пишуть місцеві ЗМІ, жителі Львівської області при вакцинації віддають перевагу препарату Pfizer, найменше вакцинуються саме AstraZeneca.

    До слова, глава МОЗ Віктор Ляшко розповів, коли українці зможуть отримати бустерну дозу вакцини.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

    Раніше МОЗ назвав кількість смертей серед вакцинованих українців.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Львівщина чиновник щеплення вакцинація
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    Львівщина відправить на утилізацію 40 тис. доз вакцини від коронавірусу