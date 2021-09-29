МОЗ утилізує 34 тисячі доз вакцини Pfizer

Препарат не використали, бо мали підозру у неправильному зберіганні

Міністерство охорони здоров'я України відправить на утилізацію партію вакцин від Pfizer в обсязі 34 тисяч доз. Її не запускали в використання через те, що в МОЗ підозрювали порушення умов зберігання. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише «РБК-Україна».

«Раніше була інформація, що при транспортуванні вакцини Pfizer був порушений холодовий режим. Ми цю вакцину забрали і почали розслідування. Вона зберігається на складі. У нас не було чітких доказів, що температурний режим дійсно був порушений», – заявив міністр.

За його словами, зараз йде судовий процес між постачальником і логістом.

При цьому Ляшко додав, що вакцину AstraZeneca в розмірі 1,7 тисячі доз, у яких також закінчується термін зберігання в жовтні, використовуватимуть протягом 30 вересня.

Ляшко уточнив, що в цілому проблем із залишками невикористаних вакцин немає і нікому передавати або перепродувати їх не збираються.

Нагадаємо, протягом 1 березня-16 вересня 2021 року в Україні зареєстровано 28,7 тис. осіб із коронавірусною хворобою Covid-19, які померли. У середньому 92% померлих мали супутні захворювання.

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