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    МОЗ утилізує 34 тисячі доз вакцини Pfizer

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    Проблем із залишками невикористаних вакцин в Україні немає - МОЗ утилізує 34 тисячі доз вакцини Pfizer
    Проблем із залишками невикористаних вакцин в Україні немає
    Фото з відкритих джерел

    Препарат не використали, бо мали підозру у неправильному зберіганні

    Міністерство охорони здоров'я України відправить на утилізацію партію вакцин від Pfizer в обсязі 34 тисяч доз. Її не запускали в використання через те, що в МОЗ підозрювали порушення умов зберігання. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише «РБК-Україна».

    «Раніше була інформація, що при транспортуванні вакцини Pfizer був порушений холодовий режим. Ми цю вакцину забрали і почали розслідування. Вона зберігається на складі. У нас не було чітких доказів, що температурний режим дійсно був порушений», – заявив міністр.

    За його словами, зараз йде судовий процес між постачальником і логістом.

    При цьому Ляшко додав, що вакцину AstraZeneca в розмірі 1,7 тисячі доз, у яких також закінчується термін зберігання в жовтні, використовуватимуть протягом 30 вересня.

    Ляшко уточнив, що в цілому проблем із залишками невикористаних вакцин немає і нікому передавати або перепродувати їх не збираються.

    Нагадаємо, протягом 1 березня-16 вересня 2021 року в Україні зареєстровано 28,7 тис. осіб із коронавірусною хворобою Covid-19, які померли. У середньому 92% померлих мали супутні захворювання.

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    Теги: розслідування вакцинація коронавірус Віктор Ляшко
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    МОЗ утилізує 34 тисячі доз вакцини Pfizer