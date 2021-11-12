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    В Одесі можна зробити щеплення від Covid-19 прямо у трамваї (фото)

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    Трамвай почав працювати з 11 листопада неподалік залізничного вокзалу - В Одесі можна зробити щеплення від Covid-19 прямо у трамваї (фото)
    Трамвай почав працювати з 11 листопада неподалік залізничного вокзалу

    Щеплення проводять медпрацівники з дотриманням усіх санітарно-гігієнічних вимог

    В Одесі з'явився трамвай, в якому роблять щеплення від Covid-19 вакцинами на вибір. Про це повідомляє пресслужба КП «Одесміськелектротранс».

    Як зазначається, трамвай почав працювати з 11 листопада неподалік залізничного вокзалу.

    «Відтепер щеплення від Covid-19 можна зробити в спеціальному вакцинальному трамваї. Для цього виділено один з нових трамваїв одеського виробництва – «Одіссей». Він стоїть на Старосінній площі, біля кінцевої зупинки трамваїв та автостанції», – розповіли в пресслужбі.

    Вакцинація проводиться щодня з 9:00 до 17:00. З собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон.

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    В Одесі можна зробити щеплення від Covid-19 прямо у трамваї (фото)
    В Одесі можна зробити щеплення від Covid-19 прямо у трамваї (фото)
    В Одесі можна зробити щеплення від Covid-19 прямо у трамваї (фото)
    В Одесі можна зробити щеплення від Covid-19 прямо у трамваї (фото)
    В Одесі можна зробити щеплення від Covid-19 прямо у трамваї (фото)

    «Щеплення проводять медпрацівники з дотриманням усіх санітарно-гігієнічних вимог до вакцинації від Covid-19. Наразі в трамваї є вакцини Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca і CoronaVac, очікується розподіл вакцини Moderna», – зазначається у повідомленні.

    За словами головного санлікаря країни Кузіна, за останній час Україна вийшла на перші позиції за темпами вакцинації у світі і таким чином уже 8 млн населення пройшли повний курс щеплення від коронавірусу.

    Нагадаємо, 10 листопада, в Україні понад 277 тис. людей вакциновано проти коронавірусу. Одну дозу отримали 147,3 тис. людей, повністю імунізовані – понад 129,7 тис. людей.

    До слова, глава Pfizer назвав поширювачів фейків про Covid-19 злочинцями.

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    Теги: Одеса лікар щеплення вакцинація населення
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    В Одесі можна зробити щеплення від Covid-19 прямо у трамваї (фото)