В Одесі можна зробити щеплення від Covid-19 прямо у трамваї (фото)

Щеплення проводять медпрацівники з дотриманням усіх санітарно-гігієнічних вимог

В Одесі з'явився трамвай, в якому роблять щеплення від Covid-19 вакцинами на вибір. Про це повідомляє пресслужба КП «Одесміськелектротранс».

Як зазначається, трамвай почав працювати з 11 листопада неподалік залізничного вокзалу.

«Відтепер щеплення від Covid-19 можна зробити в спеціальному вакцинальному трамваї. Для цього виділено один з нових трамваїв одеського виробництва – «Одіссей». Він стоїть на Старосінній площі, біля кінцевої зупинки трамваїв та автостанції», – розповіли в пресслужбі.

Вакцинація проводиться щодня з 9:00 до 17:00. З собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон.

«Щеплення проводять медпрацівники з дотриманням усіх санітарно-гігієнічних вимог до вакцинації від Covid-19. Наразі в трамваї є вакцини Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca і CoronaVac, очікується розподіл вакцини Moderna», – зазначається у повідомленні.

За словами головного санлікаря країни Кузіна, за останній час Україна вийшла на перші позиції за темпами вакцинації у світі і таким чином уже 8 млн населення пройшли повний курс щеплення від коронавірусу.

Нагадаємо, 10 листопада, в Україні понад 277 тис. людей вакциновано проти коронавірусу. Одну дозу отримали 147,3 тис. людей, повністю імунізовані – понад 129,7 тис. людей.

До слова, глава Pfizer назвав поширювачів фейків про Covid-19 злочинцями.



