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    У світі

    Побиття бородатого чоловіка закінчилося стріляниною з автомата (відео)

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    Побиття бородатого чоловіка закінчилося стріляниною з автомата (відео)
    Скріншот з відео

    У Росії сталася масова бійка зі стріляниною

    У російському місті Нижньовартовськ сталася масова бійка зі стріляниною.

    Про це повідомляють в Telegram-каналі Mash.

    Інцидент трапився за адресою вулиця Омська, 38. Місцеві жителі зателефонували в поліцію і розповіли, що в їхньому дворі побилися чоловіки. Один з них скористався вогнепальною зброєю.

    На місце прибули правоохоронці. Однак поліцейські не встигли, а учасники конфлікту втекли.

    «Ці хлопці слухали довгий час музику голосно, а чоловік-стрілець кілька разів просив їх відключити музику. Ну, в останній раз попросив, вони продовжили слухати музику, і нерви його не витримали. І, якщо не помиляюся, він стріляв холостими патронами», – цитує видання місцевих жителів.

    На наступний день в поліцію подзвонив власник камер спостереження. Він надав відео, де зафіксовано, що бійка переросла в стрілянину.

    «Полісмени проводять перевірку і шукають учасників. Бородатий стрілець додому не приходив», – написали в мережі і опублікували відео.

    Нагадаємо, у Києві іноземець задурив пенсіонера і викрав усі його заощадження.

    Росія кримінал стрілянина
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