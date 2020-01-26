Побиття бородатого чоловіка закінчилося стріляниною з автомата (відео)
У Росії сталася масова бійка зі стріляниною
У російському місті Нижньовартовськ сталася масова бійка зі стріляниною.
Про це повідомляють в Telegram-каналі Mash.
Інцидент трапився за адресою вулиця Омська, 38. Місцеві жителі зателефонували в поліцію і розповіли, що в їхньому дворі побилися чоловіки. Один з них скористався вогнепальною зброєю.
На місце прибули правоохоронці. Однак поліцейські не встигли, а учасники конфлікту втекли.
«Ці хлопці слухали довгий час музику голосно, а чоловік-стрілець кілька разів просив їх відключити музику. Ну, в останній раз попросив, вони продовжили слухати музику, і нерви його не витримали. І, якщо не помиляюся, він стріляв холостими патронами», – цитує видання місцевих жителів.
На наступний день в поліцію подзвонив власник камер спостереження. Він надав відео, де зафіксовано, що бійка переросла в стрілянину.
«Полісмени проводять перевірку і шукають учасників. Бородатий стрілець додому не приходив», – написали в мережі і опублікували відео.
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