Побиття бородатого чоловіка закінчилося стріляниною з автомата (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скріншот з відео

У Росії сталася масова бійка зі стріляниною

У російському місті Нижньовартовськ сталася масова бійка зі стріляниною.

Про це повідомляють в Telegram-каналі Mash.

Інцидент трапився за адресою вулиця Омська, 38. Місцеві жителі зателефонували в поліцію і розповіли, що в їхньому дворі побилися чоловіки. Один з них скористався вогнепальною зброєю.

На місце прибули правоохоронці. Однак поліцейські не встигли, а учасники конфлікту втекли.

«Ці хлопці слухали довгий час музику голосно, а чоловік-стрілець кілька разів просив їх відключити музику. Ну, в останній раз попросив, вони продовжили слухати музику, і нерви його не витримали. І, якщо не помиляюся, він стріляв холостими патронами», – цитує видання місцевих жителів.

На наступний день в поліцію подзвонив власник камер спостереження. Він надав відео, де зафіксовано, що бійка переросла в стрілянину.

«Полісмени проводять перевірку і шукають учасників. Бородатий стрілець додому не приходив», – написали в мережі і опублікували відео.

Нагадаємо, у Києві іноземець задурив пенсіонера і викрав усі його заощадження.