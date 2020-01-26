З’явилися нові подробиці зухвалої стрілянини в столичному Гідропарку



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Раніше повідомлялося про одного постраждалого, але підстрелили двох

У столичному Гідропарку відбулася словесна перепалка, в результаті якої один з учасників конфлікту підстрелив двох чоловіків. Раніше повідомлялося про одного постраждалого.

Як повідомили в прес-службі київської поліції, близько другої години ночі до чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину біля кафе в Гідропарку. На місце події негайно виїхали екіпаж патрульних, слідчо-оперативна бригада медиків.

Правоохоронці встановили, що між двома відвідувачами розважального закладу і невідомими виник конфлікт на ґрунті взаємних образ. В результаті незнайомець дістав зброю і зробив кілька пострілів і зник в невідомому напрямку.

Постраждалих – 26-річного жителя Вінницької області та іноземця – з травмами госпіталізували. З місця події експерти вилучили шість стріляних гільз, які відправили на проведення експертизи.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

В даний час проводиться комплекс розшукових заходів щодо встановлення та затримання підозрюваних осіб. В рамках об’єктивного розслідування правоохоронці опитали свідків та очевидців даної правопорушення, а також вивчають відео з камер спостереження.

В ніч з 25 на 26 січня в ході конфлікту в Гідропарку чоловікові вистрелили в обличчя з травматичного пістолета, а компанія швидко зникла з місця конфлікту на автомобілі.

Нагадаємо, під Києвом п’яний нацгвардієць влаштував стрілянину.

Як повідомлялося, під Києвом на дитячому майданчику сталася бійка зі стріляниною.