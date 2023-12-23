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«Нова пошта» попередила про зміни напередодні Різдва і Нового року

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Нова пошта» попередила про зміни напередодні Різдва і Нового року
31 грудня відділення «Нової пошти» працюватимуть із 9:00 до 17:00
фото: «Нова пошта»

1 січня 2024 року поштові відділення не працюватимуть

«Нова пошта» на Різдво і Новий рік буде працювати за індивідуальним графіком. Про зміни повідомила пресслужба компанії.

Так, із 25 грудня до 30 грудня включно відділення «Нової пошти» та кур’єрська доставка працюватимуть у штатному режимі. Тож на Різдво українці зможуть скористатися послугами пошти, як і зазвичай.

Скорочений день буде 31 грудня (у неділю) – відділення «Нової пошти» працюватимуть із 9:00 до 17:00.

А 1 січня 2024 року (у понеділок) – у компанії вихідний день. Тому відділення та кур’єрська доставка працювати не будуть.

Уже з 2 січня поштові відділення працюватимуть за звичайним графіком.

Водночас пресслужба попередила, що деякі відділення у святкові дні матимуть індивідуальний графік. Точний розклад роботи свого відділення можна дізнатися за посиланням.

Нагадаємо, що напередодні Різдва «Укрпошта» введе в обіг фінальний поштовий блок 2023 року – «Українські колядки в Києво-Печерській лаврі». 

Раніше повідомлялося, що «Нова пошта» планує до кінця 2023 року відкрити ще 13 відділень у Німеччині. 

Також «Нова пошта» анонсувала, що відкриє ще 18 нових відділень за кордоном. Два з них – до кінця поточного року, а інші – у 2024-му. 

Теги: Різдвяні свята Нова пошта новорічні свята

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