«Укрпошта» показала заключну марку 2023 року

Сюжет випуску поєднав іконостас Успенського собору, колоритних колядників з восьмикутною зіркою та традиційний український вертеп

Тираж нового поштового блоку становитиме 140 тис. примірників.

Напередодні Різдва «Укрпошта» введе в обіг фінальний поштовий блок 2023 року – «Українські колядки в Києво-Печерській лаврі». Про це повідомляє пресслужба «Укрпошти».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Українські колядки в Києво-Печерській лаврі» – завершальний поштовий випуск 2023 року. Вирішили присвятити його одній з таких подій - річниці проведення Православною Церквою України першої різдвяної літургії в Успенському соборі Києво-Печерської лаври», – йдеться в повідомленні.

Сюжет випуску поєднав іконостас Успенського собору, колоритних колядників з восьмикутною зіркою та традиційний український вертеп. По обидва боки іконостаса – Преподобні Антоній і Феодосій Печерські – засновники Києво-Печерської лаври.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тираж нового поштового блоку становитиме 140 тис. примірників.

Автором блоку, листівки, конверта та штемпеля «Перший день» є заслужений художник України Миколай Кочубей. Його авторству належить торішній різдвяний випуск «Щедрик. Carol of the Bells».

Нагадаємо, раніше «Укрпошта» презентувала марку, присвячену працівникам «Укрзалізниці».

Також «Укрпошта» презентувала нову марку, присвячену військовій нагороді.