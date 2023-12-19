Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Укрпошта» показала заключну марку 2023 року

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укрпошта» показала заключну марку 2023 року
Сюжет випуску поєднав іконостас Успенського собору, колоритних колядників з восьмикутною зіркою та традиційний український вертеп
фото: Ігор Смілянський / Facebook

Тираж нового поштового блоку становитиме 140 тис. примірників.

Напередодні Різдва «Укрпошта» введе в обіг фінальний поштовий блок 2023 року – «Українські колядки в Києво-Печерській лаврі». Про це повідомляє пресслужба «Укрпошти». 

«Українські колядки в Києво-Печерській лаврі» – завершальний поштовий випуск 2023 року. Вирішили присвятити його одній з таких подій - річниці проведення Православною Церквою України першої різдвяної літургії в Успенському соборі Києво-Печерської лаври», – йдеться в повідомленні.

Сюжет випуску поєднав іконостас Успенського собору, колоритних колядників з восьмикутною зіркою та традиційний український вертеп. По обидва боки іконостаса – Преподобні Антоній і Феодосій Печерські – засновники Києво-Печерської лаври.

Тираж нового поштового блоку становитиме 140 тис. примірників. 

«Укрпошта» показала заключну марку 2023 року фото 1
«Укрпошта» показала заключну марку 2023 року фото 2

Автором блоку, листівки, конверта та штемпеля «Перший день» є заслужений художник України Миколай Кочубей. Його авторству належить торішній різдвяний випуск «Щедрик. Carol of the Bells».

Нагадаємо, раніше «Укрпошта» презентувала марку, присвячену працівникам «Укрзалізниці».

Також «Укрпошта» презентувала нову марку, присвячену військовій нагороді. 

Теги: Укрпошта Києво-Печерська лавра

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вартість аркушу 90 грн
«Укрпошта» презентувала нову марку, присвячену військовій нагороді (фото)
26 жовтня, 12:23
Відтепер автівки, на яких навчаються водіння, маркуватимуть літерою «Н», а не «У»
Кабмін визначив нове маркування навчальних автомобілів
30 жовтня, 20:35
Смілянський нагадав, що залізничники з перших днів війни евакуювали мільйони людей під обстрілами та доставили мільйони тонн вантажів
«Укрпошта» презентувала марку, присвячену працівникам «Укрзалізниці»
1 листопада, 09:00

Суспільство

«Укрпошта» показала заключну марку 2023 року
«Укрпошта» показала заключну марку 2023 року
Кабмін запровадить безкоштовну ідентифікацію та реєстрацію домашніх тварин
Кабмін запровадить безкоштовну ідентифікацію та реєстрацію домашніх тварин
Чиновниця одягла на офіційний захід спортивний костюм? Питання дрескоду посварило мережу
Чиновниця одягла на офіційний захід спортивний костюм? Питання дрескоду посварило мережу
«Їхала, як королева». Відома синоптикиня про поїздку до Деміївської після закриття метро
«Їхала, як королева». Відома синоптикиня про поїздку до Деміївської після закриття метро
«Мене врятували протези». Військовий розповів про пережитий теракт на Закарпатті
«Мене врятували протези». Військовий розповів про пережитий теракт на Закарпатті
Пішов на фронт добровольцем, хоч і не підпадав під мобілізацію. Згадаймо 62-річного Віктора Шарого
Пішов на фронт добровольцем, хоч і не підпадав під мобілізацію. Згадаймо 62-річного Віктора Шарого

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
19-річний українець побив рекорд Шварценеггера, який той утримував 57 років
27K
Хто платить мільйонні застави за суддів, які потрапили до СІЗО? Відповідь НАБУ
21K
Порошенко розказав про чотири речі, які треба терміново зробити на фронті
16K
Як європейці ставляться до мігрантів із бідніших країн: неочікувані результати опитування
11K
Залужний відреагував на матеріал Bіld щодо планів РФ до 2026 року
9149
Командир роти розкритикував скандальну статтю NYT про операції ЗСУ на Херсонщині

Новини

Окупанти активізували штурми на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:16
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Порошенко розказав про чотири речі, які треба терміново зробити на фронті
Вчора, 13:44
ЗСУ стримують ворога на шістьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:12
Авто в'їхало в кортеж Байдена, стали відомі деталі нової блокади кордону: головне за ніч
Вчора, 06:55
Невеликі дощі та ожеледиця: прогноз погоди на 18 грудня
Вчора, 03:58

Прес-релізи

Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
18 грудня, 14:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua