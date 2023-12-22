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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

Скоро Різдво. Чи варто вірити у диво?

glavcom.ua
Всяке чудо Боже має повчальний характер
фото: ПЦУ

Маємо не тільки дякувати нашому Отцю за Його благодіяння, але й навчатися із кожного чуда, свідками якого стаємо

Традиційно період різдвяно-новорічних свят асоціюється в українців із часом чудес. Та чи доречно вірити в чудеса і чи правильно покладати на них свої сподівання, – особливо в такі складні часи?

Неправильно було би заперечувати сам факт існування чудес – адже Господь неодноразово являв їх нам. Ми знаємо про чудеса зцілення, які творив Спаситель, нам відомо, що неодноразово за молитвою Господь творив чудеса через Своїх вірних. І навіть багато із нас за свого життя ставали свідками Його чудес і Його Божественної допомоги.

Що важливо знати – це те, що Бог єдиний, Хто творить чудеса, і саме Йому ми маємо бути вдячними за зцілення, порятунок і звільнення, що їх нам доводилося спостерігати і які видавалися настільки малоймовірними, що інакше як чудесними їх і неможливо назвати. Так, нерідко Він благодіє через гідних людей, які стають інструментами в руках Божих, провідниками Його волі. Та кожне чудо, свідками якого ми стаємо – це не магія чи чародійство, не збіг обставин, але втілення Його милосердя, яким Він так щедро нас обдаровує.

І знаючи, що кожне чудо в нашому житті дарується нам Господом і лише Ним, пам’ятаймо: всяке чудо Боже має повчальний характер і є не лише подією, яка перевершує природні закони, але і одкровенням, яке промовляє до людських душ, спонукаючи до подолання обмежень і недосконалості, властивих нам самим.

Тож маємо не тільки дякувати нашому Отцю за Його благодіяння, але й навчатися із кожного чуда, свідками якого стаємо, безперервно вдосконалюватися та зростати – аби й самим сподобитися стати тими, через кого Господь благодіятиме, здійснюючи Свої чудеса.

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Джерело
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Теги: релігія свято Різдвяні свята

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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

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