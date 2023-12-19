Синоптикиня назвала області, де на Різдво буде сніг

Очікується, що опади будуть у вигляді снігу з дощем

На Святвечір та Різдво до України прийде новий атмосферний фронт із заходу, який спричинить опади й деяке похолодання. Про це розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає NV.

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Очікується, що опади будуть у вигляді снігу з дощем, тож снігового покриву вони не надто додаватимуть.

«Той сніг, який є зараз, залишатиметься по північному кордону країни і по північно-східних областях – це Чернігівщина, Сумщина, частково Харківщина. Решта областей будуть без снігу на Різдво. Звичайно, за винятком Карпат – Карпати будуть зі снігом, там утворився значний сніговий покрив, який буде утримуватися», – сказала синоптикиня.

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Нагадаємо, сьогодні, 19 грудня, в Україні очікується хмарна із проясненнями погода.

У північній частині передбачається невеликий дощ, на решті території – без істотних опадів. На північному сході країни на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла, у східних і Сумській областях упродовж доби від 1° морозу до 4° тепла.