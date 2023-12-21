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NASA показало «різдвяну ялинку» у космосі (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
NASA показало «різдвяну ялинку» у космосі (відео)
«Ялинка» складається з газу в туманності
фото: Nasa

Туманність зафіксовано на відстані 2500 світлових років від Землі

NASA показало скупчення молодих зірок, які нагадують космічну різдвяну ялинку. Ці небесні тіла розташовані приблизно за 2500 світлових років від Землі. 

«Скупчення різдвяної ялинки» відоме під назвою NGC 2264. Воно складається із зірок віком від 1 до 5 млн років. Деякі з цих небесних тіл мають менше десятої частини маси Сонця, але інші затьмарюють нашу головну зірку своїми значними розмірами і можуть сягати семи сонячних мас», – йдеться в повідомленні.

Світло, яке можна побачити на скупченні – це рентгенівське випромінювання та інфрачервоне світіння.

«Це нове комбіноване зображення підсилює схожість із різдвяною ялинкою завдяки вибору кольору та повороту знімку», – пояснюють у NASA.

«Ялинка» складається з газу в туманності. Телескоп Національного наукового фонду WIYN в Арізоні зафіксував це світіння. Однак скупчення «пофарбували» у зелений колір, щоб воно більше відповідало різдвяній темі. Зображення повернули вертикально, щоб воно стало схоже на дерево.

У відео показали синхронні спалахи, схожі на вогники ялинки. Молоді зірки справді випромінюють у космос мінливі явища, як спалахи, втім вони не синхронізовані. На відео їх штучно синхронізували, щоб додати ефекту свята.

Білі вогні на цьому зображенні – це зірки, що сяють в інфрачервоному діапазоні.

Зазначається, що така фото і відеоредакція зображення скупчення зірок, може сприяти науковій грамотності населення, оскільки спонукатиме людей дізнатися більше про навколишній світ. Це може бути ефективним інструментом для поширення як астрономічних знань, так і святкового настрою.

До слова, нещодавно капсула Nasa зі зразком небезпечного астероїда повернулася на Землю.

Теги: космос NASA Різдвяні свята ялинка

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