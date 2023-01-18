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За кілька тижнів ми зрозуміємо, чи виживе Україна – Дуда

Людмила Яцюк
glavcom.ua
За кілька тижнів ми зрозуміємо, чи виживе Україна – Дуда
Польща готова відправити в Україну 14 танків Leopard
фото з відкритих джерел

«Російська армія ще не ослабла і готується до нового наступу»

Найближчим часом ситуація в Україні може бути критичною через повідомлення про можливий повторний наступ Росії. Тому Києву необхідно надати більше танків. Про це на Міжнародному форумі у Давосі заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Зі слів польського президента, за кілька тижнів світова спільнота зрозуміє, чи виживе Україна.

Дуда наголосив, що російська армія ще не ослабла і готується до нового наступу в Україну. Тому Києву необхідно надати більше танків.

«Через кілька місяців чи тижнів настане вирішальний момент, і ми зрозуміємо, чи виживе Україна», – заявив він.

Як відомо, Польща готова відправити в Україну 14 танків Leopard. Рішення передати німецькі танки має стати початком нової допомоги українській державі, вважає Анджей Дуда.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Польща може бути лобістом та рушійною силою у питанні постачання зброї в Україну з інших країн. За його словами, зараз у Польщі немає можливості взяти на себе постачання всього озброєння, яке потрібне Україні для перемоги. При цьому у росіян все ще залишаються на озброєнні тисячі танків і БМП, які залишилися з радянських часів.

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Теги: деокупація Анджей Дуда тероризм війна Польща росія

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