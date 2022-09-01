Нові правила для українських біженців у Європі: що змінюється з 1 вересня

Українським біженцям у деяких країнах Європи необхідно продовжити дозвіл на проживання

На українських біженців у країнах Європи від початку осені чекає низка змін. У деяких країнах зміни набувають чинності з 1 вересня. Українцям доведеться переоформити документи для статусу тимчасового захисту, а також є низка нововведень, які стосуються фінансів.

Польща

Скасування програми щодо обміну гривні на злоті

Для того, щоб біженці з України в Польщі змогли поміняти готівкові гривні на злоті за прийнятним курсом в березні центробанки України та Польщі домовилися про обмін грошей за фіксованим курсом — близько 7 гривень за 1 злотий. Максимально одній людині можна було обміняти до 10 тисяч гривень. PKO Bank Polski запустили такий обмін в 100 відділеннях, планувалося, що Національний банк України викупить до 10 млрд гривень. Такою можливістю скористалися близько 80 тисяч осіб, українці встигли обміняти 681 млн гривень. Але оскільки інтерес до програми знизився, її планують згорнути 10 вересня.

Квартири для українських біженців

Польське воєводство роздасть біженцям з України півсотні квартир. Біженці з України отримають півсотні безкоштовних квартир. Житло призначене для українців, які отримали тимчасовий захист в Опольському воєводстві. На сьогодні до програми залучено 49 приміщень у 17 адміністративних одиницях Польщі, розглядаються можливості збільшення кількості житла для біженців.

Соціальне житло площею 40-50 квадратних метрів з ремонтом, необхідними меблями та сантехнікою надаватиметься до двох років. Після цього воно буде використано для громадян Польщі, які опинилися у скрутному становищі.

Виплати біженцям

Польща створила додаткову можливість отримання фінансової допомоги українцям, які постраждали від війни з Росією. З початком повномасштабної агресії Росії проти України у Польщі створили фонд, який буде надавати допомогу дітям-сиротам, які залишилися без батьків через війну. Представники фонду заявляють, що для сиріт війни передбачено щомісячну грошову допомогу близько 5700 гривень до кінця року.

Також у фонді обіцяють допомогу жінкам, які перебували у російському полоні. Вони зможуть отримати близько 80 тис. гривень. Також жінкам передбачається психологічна допомога у вигляді психологічних або психіатричних консультацій. У фонді розповіли про можливість поїздки в рамках відпочинку у реабілітаційному таборі, яка запланована на осінь 2022 року.

Сплата податків

Біженці з України повинні будуть почати сплачувати податок на дохід фізичних осіб у Польщі після того, як термін їхнього перебування у країні перевищить 183 дні. Українці повинні заплатити ПДФО не пізніше 20 числа наступного місяця, після місяця, в якому перебування в Польщі перевищило 183 дні. Сплатити податок доведеться з повного доходу, отриманого від початку перебування у Польщі.

Таким чином, вже у вересні українці, які перебувають у Польщі від початку повномасштабної війни, повинні будуть сплатити податок за останні шість місяців. Податками обкладаються, в тому числі і кошти, отримані з-за кордону. Важливо, що українці, які працюють віддалено, отримують зарплатню і сплачують податки в Україні, все одно повинні будуть сплатити ПДФО у Польщі.

Франція

Оформлення статусу тимчасового захисту

Українцям у Франції, які оформили статус тимчасового захисту, після 6 місяців перебування необхідно оновити його. В іншому випадку належні виплати будуть припинені.

Термін дії дозволу на проживання APS для багатьох українців закінчується якраз у вересні, через 6 місяців після прибуття в країну. Щоб продовжувати отримувати допомогу ADA, необхідно продовжити свій APS в префектурі за місцем проживання. Інформація, як це зробити та куди звертатися, опублікована на сайті уряду. Заяви варто подавати не раніше, ніж за 3 тижні до закінчення дії APS, але не пізніше 3 днів від цієї дати.

Українців просять якомога швидше відправити в компетентне територіальне відділення OFII такі документи :

французько-українську форму запиту на продовження прав на ADA, датовану і підписану,

копію чинного дозволу на тимчасове проживання на кожного повнолітнього члена сім’ї,

копію документа, що підтверджує наявність ресурсів (платіжні відомості, трудовий договір), отриманого з моменту в’їзду до Франції.

Для швидкої обробки документи бажано надіслати електронною поштою до компетентного територіального відділу відповідно до відділу проживання. Якщо надсилати поштою, на конверті необхідно зазначити слова «Renouvellement ADA Ukraine».

Німеччина

Облік безвізових днів

Українці, які перебувають у Німеччині без оформлення статусу тимчасового захисту, у яких до 31 серпня вичерпуються безвізові дні, а це 90 днів протягом 180 днів, повинні або залишити країну, або легалізуватися.

До 31 серпня перебувати в Німеччині українцям було дозволено незалежно від використання безвізу або депортації. Якщо безвіз закінчується до кінця літа, оформити тимчасовий захист необхідно до 1 вересня. Якщо 90 днів безвізового перебування в Німеччині закінчаться з 1 вересня до 1 грудня, необхідно подати заявку на реєстрацію статусу. Для українців, які прибувають до Німеччини з 1 вересня, оформляти статус захисту не обов’язково, можна легально перебувати в країні за безвізом 90 днів.

Подорожчання проїзду у громадському транспорті

З 1 вересня скасовуються пільги на проїзд для українців. Безлімітний квиток по 9 євро більше не діятиме, за проїзд доведеться платити за новими тарифами. Можливо, проїзний подорожчає на € 60. Остаточне рішення щодо реалізації ініціативи ще не прийнято. Деякі перевізники виступають за продовження терміну дії вартості літніх проїздів них до кінця жовтня. Це дало б змогу знайти рішення, вигідне як для пасажирів, так і для транспортних компаній. Також можливо, що зимові квитки коштуватимуть 29 або 49 євро.

Чехія

Скасування субсидії для біженців

Держава виділяла субсидію на житло у розмірі 250 крон (10 євро) на людину за добу, а через високі ціни в мегаполісі місто виділяло ще додатково 140 крон за використання житла. Від вересня мерія Праги скасовує доплати власникам житла, які розміщують українських біженців. Як повідомив мер столиці Зденек Гржиб, місто не може продовжувати виконувати роль держави в кризі з біженцями, а гроші повинні бути спрямовані на розв'язання проблеми різкого зростання цін на енергоносії. " Від вересня місто припинить виплату субсидій. У деяких випадках надання допомоги може закінчитися раніше, ще в серпні», — попередив мер.

Іспанія

Фінансова допомога біженцям

У серпні біженцям з України затвердили отримання фінансової допомоги у розмірі 400 євро на кожного дорослого та по 100 євро на неповнолітніх. Грошова допомога українським біженцям надаватиметься протягом 6 місяців. Щоб отримати гроші, біженці повинні відповідати таким критеріям:

мати статус тимчасового захисту в Іспанії,

не перебувати на утриманні офіційних благодійних організацій та не отримувати від них гроші,

мати прописку,

мати прописку, не одержувати дохід.

Ірландія

Безкоштовні курси та стипендія

17 серпня уряд Ірландії затвердив програму допомоги українцям – від вересня українські біженці можуть безкоштовно піти на курси і отримувати стипендію. У 2022-2023 навчальному році безкоштовно повчитися можуть українці, які проживають в Ірландії та отримали статус біженця. Навчання проводиться з таких дисциплін:

сільське господарство,

лісове господарство,

ветеринарна освіта,

рибальство.

Навчання безкоштовне, крім того, студенти цих курсів отримають стипендію 6115 євро, яку розділять помісячно на рік.

Швейцарія

Тепер для отримання соціальної допомоги українські біженці повинні надати інформацію про доходи та майно як в Україні, так і у Швейцарії. Якщо людина зі статусом S (спеціальний статус для українських біженців, активований швейцарською владою 11 березня 2022 року) знімає кошти з банківських рахунків або отримує інші виплати в Україні, це буде враховано в оцінці доходу.