Польща запустила виплати постраждалим від війни українцям: хто отримає

У Польщі для сиріт війни передбачено щомісячну грошову допомогу

Польща створила додаткову можливість отримання фінансової допомоги українцям, які постраждали від війни з Росією. Відповідна інформація розміщена на сайті Фонду імені блаженного священномученика Климентія Шептицького.

З початком повномасштабної агресії Росії проти України у Польщі створили фонд, який буде надавати допомогу дітям-сиротам, які залишилися без батьків через війну. Представники фонду заявляють, що для сиріт війни передбачено щомісячну грошову допомогу близько 5700 гривень до кінця року.

Також у фонді обіцяють допомогу жінкам, які перебували у російському полоні. Вони зможуть отримати близько 80 000 гривень. Також жінкам передбачається психологічна допомога у вигляді психологічних або психіатричних консультацій. У фонді розповіли про можливість поїздки в рамках відпочинку у реабілітаційному таборі, яка запланована на осінь 2022 року.

Для отримання допомоги, на сайті треба заповнити відповідну форму.

Нагадаємо, українці, які у зв’язку з війною змушені були евакуюватися до Польщі, можуть отримати нову допомогу від Червоного Хреста.

Усього в рамках проєкту, який фінансується коштами фондів Норвегії̈, Ісландії̈ та Ліхтенштейну, заплановано надати допомогу 9000 родинам українців на загальну суму 4,5 млн злотих.

Також Польща створила портал із вакансіями для українців. За словами уповноваженого польського уряду в справах біженців з України Павла Шефернакера, вже 1,1 млн біженців з України отримали в Польщі номери PESEL.