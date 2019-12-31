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    Суспільство

    Новий очільник Українського інституту нацпам’яті побачив потепління відносин із Польщею

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    Антон Дробович вважає, що&nbsp;повідомлення від офіційних представників Польщі &ndash; &laquo;політичний сигнал, який є дуже оптимістичним&raquo; - Новий очільник Українського інституту нацпам’яті побачив потепління відносин із Польщею
    Антон Дробович вважає, що повідомлення від офіційних представників Польщі – «політичний сигнал, який є дуже оптимістичним»

    «Не встиг я почати виконувати свої обов’язки, як отримав повідомлення з Польщі про бажання співпраці», - Дробович

    Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович в інтерв’ю «Главкому» повідомив, що отримав від посла Республіки Польща та керівника керівника Інституту національної пам’яті Польщі «підтвердження бажання співпраці».

    «У мене оптимістичне налаштування щодо співпраці з польськими партнерами», - наголосив Дробович.

    «Не встиг я почати виконувати свої обов’язки, як отримав повідомлення про бажання співпраці від посла Республіки Польща в Україні Бартоша Ціхоцького, а також від керівника Інституту національної пам’яті Польщі (ІНПП) Ярослава Шарека», - поінформував керівник Інституту нацпам’яті.

    На думку посадовця, повідомлення від офіційних представників Польщі – «політичний сигнал, який є дуже оптимістичним». «Думаю, на основі взаємоповаги, розуміння і паритету ми почнемо діяти і відновимо все те, що може принести користь. Зустріч із паном послом у нас запланована в січні», - зазначив Дробович.

    Нагадаємо, Україна і Польща в останні роки переживали складні часи: поляки часто обвинувачують Україну в «бандеризації», з іншого боку, мали місце акти насилля і дискримінації українців у Польщі. Тривалий час не працюють українсько-польські історичні комісії, які могли б шукати шляхи порозуміння.

    4 грудня Кабінет міністрів призначив головою Інституту нацпам'яті експерта у сфері освіти і культури Дробовича. Як повідомлялося, новий голова Інституту нацпам’яті розповів, чим відрізняється від свого попередника В’ятровича.

    Дробович вважає протидію російській гібридній агресії пріоритетом роботи Інституту нацпам'яті.

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    історія Польща Україна Антон Дробович
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