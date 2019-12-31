Новий очільник Українського інституту нацпам’яті побачив потепління відносин із Польщею



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Антон Дробович вважає, що повідомлення від офіційних представників Польщі – «політичний сигнал, який є дуже оптимістичним»

«Не встиг я почати виконувати свої обов’язки, як отримав повідомлення з Польщі про бажання співпраці», - Дробович

Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович в інтерв’ю «Главкому» повідомив, що отримав від посла Республіки Польща та керівника керівника Інституту національної пам’яті Польщі «підтвердження бажання співпраці».

«У мене оптимістичне налаштування щодо співпраці з польськими партнерами», - наголосив Дробович.

«Не встиг я почати виконувати свої обов’язки, як отримав повідомлення про бажання співпраці від посла Республіки Польща в Україні Бартоша Ціхоцького, а також від керівника Інституту національної пам’яті Польщі (ІНПП) Ярослава Шарека», - поінформував керівник Інституту нацпам’яті.

На думку посадовця, повідомлення від офіційних представників Польщі – «політичний сигнал, який є дуже оптимістичним». «Думаю, на основі взаємоповаги, розуміння і паритету ми почнемо діяти і відновимо все те, що може принести користь. Зустріч із паном послом у нас запланована в січні», - зазначив Дробович.

Нагадаємо, Україна і Польща в останні роки переживали складні часи: поляки часто обвинувачують Україну в «бандеризації», з іншого боку, мали місце акти насилля і дискримінації українців у Польщі. Тривалий час не працюють українсько-польські історичні комісії, які могли б шукати шляхи порозуміння.

4 грудня Кабінет міністрів призначив головою Інституту нацпам'яті експерта у сфері освіти і культури Дробовича. Як повідомлялося, новий голова Інституту нацпам’яті розповів, чим відрізняється від свого попередника В’ятровича.

Дробович вважає протидію російській гібридній агресії пріоритетом роботи Інституту нацпам'яті.

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