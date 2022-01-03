«Гантелі стоять, Петя спить». Зеленський показав дивне спортивне фото
Голова держави опублікував світлину в компанії двох домашніх улюбленців
Президент України Володимир Зеленський 3 січня опублікував у соціальній мережі Instagram своє фото із тренажером та в компанії двох собак.
«Гантелі стоять, Петя спить, Нора позіхає. Так виглядає перше тренування після Нового року. Усім бадьорого ранку!», – підписав світлину президент, додавши до неї хештег #ЗдороваУкраїна.
Протягом першої години фото очільника держави зібрало в Instagram понад 128 тис. вподобань.
Дехто з підписаників поцікавився у президента, кого він мав на увазі, згадавши «Петю».
У коментарях підписники Зеленського здебільшого вітають Володимира Зеленського з Новим роком та бажають шостому президенту України міцного здоров’я.
Зазначимо, Зеленський 8 грудня також виклав спортивну світлину в соцмережі. На ній очільник держави позував на фоні тренажерів. Тоді користувачі соцмережі обурилися, що Зеленський ігнорує важливі суспільно-політичні проблеми, займається спортом замість того, щоб готуватися до важливої розмови із Байденом.
Раніше Зеленський показав, з ким займається вранці спортом. На початку літа очільник держави опублікував світлину зі спортзалу, де похизувався біцепсами.
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