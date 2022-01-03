Зеленський розповів подробиці розмови з Байденом

Перша міжнародна розмова року із президентом США доводить особливий характер наших відносин, зазначив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів перші подробиці телефонної розмови з президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом, які відбулися пізно ввечері 2 січня. Про це Зеленський написав в Twitter.

Раніше у Білому домі повідомили, що під час перемовин американський лідер чітко дав зрозуміти, що США разом із союзниками та партнерами дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Зеленський зазначив, що перша міжнародна розмова року із президентом США доводить особливий характер їхніх відносин.

«Обговорили спільні дії України, США та партнерів зі збереження миру в Європі і недопущення подальшої ескалації, реформи та деолігархізацію. Цінуємо непохитну підтримку», – написав Зеленський.

Перша міжнародна розмова року із @POTUS доводить особливий характер наших відносин. Обговорили спільні дії , та партнерів зі збереження миру в Європі і недопущення подальшої ескалації, реформи та деолігархізацію. Цінуємо непохитну підтримку . — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 2, 2022

Зазначимо, що повідомлення Білого дому та Зеленського про телефонну розмову вийшли майже одночасно.

Як відомо, кілька днів тому Путін попросив Байдена про термінові переговори.

30 грудня відбулася телефонна розмова між американським лідером і президентом РФ. Байден під час розмова закликав російського лідера Володимира Путіна до деескалації ситуації навколо України.

Крім того, Байден у розмові з Путіним попередив про санкції у разі вторгнення в Україну. У свою чергу президент РФ повідомив, що в такому випадку може послідувати розрив відносин.

Читайте також: