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    Зеленський розповів подробиці розмови з Байденом

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    Зеленський розповів перші подробиці розмови з Байденом - Зеленський розповів подробиці розмови з Байденом
    Зеленський розповів перші подробиці розмови з Байденом
    фото з відкритих джерел

    Перша міжнародна розмова року із президентом США доводить особливий характер наших відносин, зазначив Зеленський

    Президент України Володимир Зеленський розповів перші подробиці телефонної розмови з президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом, які відбулися пізно ввечері 2 січня. Про це Зеленський написав в Twitter.

    Раніше у Білому домі повідомили, що під час перемовин американський лідер чітко дав зрозуміти, що США разом із союзниками та партнерами дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну.

    Зеленський зазначив, що перша міжнародна розмова року із президентом США доводить особливий характер їхніх відносин.

    «Обговорили спільні дії України, США та партнерів зі збереження миру в Європі і недопущення подальшої ескалації, реформи та деолігархізацію. Цінуємо непохитну підтримку», – написав Зеленський.

    Зазначимо, що повідомлення Білого дому та Зеленського про телефонну розмову вийшли майже одночасно.

    Як відомо, кілька днів тому Путін попросив Байдена про термінові переговори.

    30 грудня відбулася телефонна розмова між американським лідером і президентом РФ. Байден під час розмова закликав російського лідера Володимира Путіна до деескалації ситуації навколо України.

    Крім того, Байден у розмові з Путіним попередив про санкції у разі вторгнення в Україну. У свою чергу президент РФ повідомив, що в такому випадку може послідувати розрив відносин.

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    Теги: Росія США Джозеф Байден Путін Володимир Зеленський президент час
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    Зеленський розповів подробиці розмови з Байденом