Обов’язкову українську у сфері обслуговування підтримують 54% громадян

Близько 16% громадян стверджують, що вони чи члени їхніх родини стикаються із негативним ставленням з боку інших людей через їхню рідну мову

Близько 16% громадян стверджують, що вони чи члени їхніх родини стикаються із негативним ставленням з боку інших людей через їхню рідну мову

У електоральному розрізі найбільше прихильників цього рішення серед виборців «Європейської солідарності»

Більшість громадян (54%) підтримує запровадження обов’язкового використання державної української мови у сфері обслуговування, але ситуації різниться у регіональному розрізі. У Південному та Східному регіонах більше тих, хто не підтримує цю ідею, водночас в обох регіонах третина громадян все ж підтримує цю норму закону. Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології впродовж протягом 16–27 лютого 2021 року.

Більшість громадян (54%) підтримує запровадження обов’язкового використання державної української мови у сфері обслуговування

У електоральному розрізі найбільше прихильників цього рішення серед виборців «Європейської солідарності» (95%) та «Батьківщини» (89%). Серед виборців «Слуги народу» 62% підтримують, 34% – ні. Основний «донор» противників цього рішення – виборці «Опозиційної платформи – За життя». Серед прихильників цієї партії підтримують це рішення 22%, не підтримують – 73%. Люди, які вважають українську своєю рідною, переважно підтримують (66%) це рішення; натомість люди, для яких рідна мова російська, в більшості не підтримують (22%) запровадження обов’язкового використання державної української мови у сфері обслуговування.

На тлі розгортання пандемії та загострення соціально-економічних та безпекових проблем громадяни вважають відносно мало важливими питання використання різних мов в Україні. 5% громадян вважають питання використання різних мов в Україні однією з найгостріших проблем держави. Ще 28% вважають, що мовне питання досить серйозне, але є й більш актуальні проблеми. 27% українців не вважають мовні питання гострими за окремими винятками, а для 32% ця проблема взагалі надумана.

27% українців не вважають мовні питання гострими за окремими винятками, а для 32% ця проблема взагалі надумана

Близько 16% громадян стверджують, що вони чи члени їхніх родини стикаються із негативним ставленням з боку інших людей через їхню рідну мову. Серед тих, хто вважає рідною українську мову, про випадки негативного ставлення сказали 12%, а серед тих, хто вважає рідною російську мову – 20%. Цікаво, що серед носіїв російської мови, які заявили про випадки негативного ставлення, більшість проживає у Південному та Східному регіонах. Це наштовхує на думку, що частина цих людей, імовірно, не стикалася з випадками негативного ставлення, однак є вразливими до меседжів російської пропаганди про утиски російської мови в Україні.

Близько 16% громадян стверджують, що вони чи члени їхніх родини стикаються із негативним ставленням з боку інших людей через їхню рідну мову

Загалом було опитано 2003 респонденти за вибіркою, що репрезентує доросле населення України (за винятком окупованих територій). Вибірка репрезентативна за такими показниками, як стать, вік, тип поселення та область проживання. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Для порівняння наводяться дані опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року.

Раніше повідомлялося, що Міністерство культури хоче запровадити пряму підтримку авторів українського контенту. На думку міністра це дозволить збільшити їхню популярність і знизити вагу, що мають російські блогери в українському просторі.

Нагадаємо, нещодавно український поет Данило Гайдамаха («Чорнобровий») виставив ролик в ТікТок, де пожартував над росіянами на тему окупації Криму. На відео він в ролі пілота літака української авіакомпанії Windrose провів «інформування» пасажирів про поведінку на борту нібито під час польоту над півостровом.

Автор заявив, що в них є можливість возз'єднатися з «рідною гаванню». Ролик із TikTok блогера-поета швидко розповсюдився у мережі.

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