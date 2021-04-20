Міністр культури обіцяє підтримку українським блогерам

Ткаченко вирішив, що пора зменшувати присутність російських блогерів в українському просторі

Міністерство культури хоче запровадити пряму підтримку авторів українського контенту. На думку міністра це дозволить збільшити їхню популярність і знизити вагу, що мають російські блогери в українському просторі. Про це заявив міністр культури Олександр Ткаченко в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, в Україні є достатньо популярні україномовні блогери і артисти.

«У нас нещодавно була дискусія про форми прямої або непрямої підтримки з боку держави їх творчості... Умовно кажучи, ті ж гранти Українського культурного фонду (УКФ) могли б бути спрямовані на підтримку конкретних українських музикантів, блогерів. Тому що їх популяризація автоматично знижує вага, яку мають російські блогери зараз в нашому просторі», – заявив Ткаченко.

При цьому міністр зазначив, що не став би переоцінювати популярність російських блогерів.

«Коли ви дивитеся по рейтингах YouTube, зрозуміло, що якийсь Моргенштерн може займати перші сторінки, але далі йде дуже велике diversity (різноманітність, - ред.). Тобто, є величезна кількість людей, які слухають західну та українську музику і там вже різноманітність істотно більше», – додав він.

Нагадаємо, нещодавно український поет Данило Гайдамаха («Чорнобровий») виставив ролик в ТікТок, де пожартував над росіянами на тему окупації Криму. На відео він в ролі пілота літака української авіакомпанії Windrose провів «інформування» пасажирів про поведінку на борту нібито під час польоту над півостровом.

Автор заявив, що в них є можливість возз'єднатися з «рідною гаванню». Ролик із TikTok блогера-поета швидко розповсюдився у мережі.