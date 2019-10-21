На Закарпатті у студента-медика діагностували дифтерію



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Наразі медики оглянули 70 студентів вишу, які могли контактувати з хворим

Директор обласної інфекційної лікарні закликав не панікувати, наголосивши на необхідності щепитися від цієї інфекції

В Ужгороді діагностували випадок захворювання на дифтерію. Хворобу виявили у студента 5-го курсу медичного факультету №2 (навчаються студенти-іноземці) Ужгородського національного університету.

Як повідомила сьогодні в.о. директора департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров, хлопець звернувся до лікаря 11 жовтня, а 17 жовтня захворювання підтвердили за результатами дослідження в бактеріологічній лабораторії.

«При обстеженні цього пацієнта було висіяна бактерія дифтерії, нетоксичний штам. Хлопець скаржився на підвищення температури, біль у горлі та м’язевий біль. Наразі він перебуває в обласній інфекційні лікарні, отримує лікування. Ми почали обстеження імунного статусу всіх студентів, які вчаться на його курсі. Здійснюємо ряд протиепідемічних заходів», – заявила Єлизавета Біров.

За словами директора Обласної клінічної інфекційної лікарні Михайла Поляка, стан хворого задовільний, патологічних змін немає.

«Цей штам дифтерії не токсичний і не викликає змін в організмі, як справжній токсичний штам дифтерійної палички», – пояснив Михайло Поляк.

Директор обласної інфекційної лікарні закликав не панікувати, наголосивши на необхідності щепитися від цієї інфекції.

Останні випадки захворювання на дифтерію в Ужгороді були зафіксовані у 2009 та 2010 роках, на Закарпатті – у 2011-му.

«Спахали дифтерії мають свою циклічність – 7-10 років. Загалом щорічно фіксуються поодинокі випадки. Минулого року в Україні було 10 хворих, цього року – 2 в Хмельницькій та Луганській області, – розповіла Любов Данич, лікар-епідеміолог, Закарпатського обласного лабораторного центру МОЗ України.

Наразі медики оглянули 70 студентів вишу, які могли контактувати з хворим. У 44 відібрали матеріал для аналізів.

На Закарпатті за 9 місяців цього року від дифтерії планово прощепилися 48% населення при необхідних 95%.