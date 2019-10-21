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    На Закарпатті у студента-медика діагностували дифтерію

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    Наразі медики оглянули 70 студентів вишу, які могли контактувати з хворим - На Закарпатті у студента-медика діагностували дифтерію
    Наразі медики оглянули 70 студентів вишу, які могли контактувати з хворим

    Директор обласної інфекційної лікарні закликав не панікувати, наголосивши на необхідності щепитися від цієї інфекції

    В Ужгороді діагностували випадок захворювання на дифтерію. Хворобу виявили у студента 5-го курсу медичного факультету №2 (навчаються студенти-іноземці) Ужгородського національного університету.

    Як повідомила сьогодні в.о. директора департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров, хлопець звернувся до лікаря 11 жовтня, а 17 жовтня захворювання підтвердили за результатами дослідження в бактеріологічній лабораторії.

    «При обстеженні цього пацієнта було висіяна бактерія дифтерії, нетоксичний штам. Хлопець скаржився на підвищення температури, біль у горлі та м’язевий біль. Наразі він перебуває в обласній інфекційні лікарні, отримує лікування. Ми почали обстеження імунного статусу всіх студентів, які вчаться на його курсі. Здійснюємо ряд протиепідемічних заходів», – заявила Єлизавета Біров.

    За словами директора Обласної клінічної інфекційної лікарні Михайла Поляка, стан хворого задовільний, патологічних змін немає.

    «Цей штам дифтерії не токсичний і не викликає змін в організмі, як справжній токсичний штам дифтерійної палички», – пояснив Михайло Поляк.

    Директор обласної інфекційної лікарні закликав не панікувати, наголосивши на необхідності щепитися від цієї інфекції.

    Останні випадки захворювання на дифтерію в Ужгороді були зафіксовані у 2009 та 2010 роках, на Закарпатті – у 2011-му.

    «Спахали дифтерії мають свою циклічність – 7-10 років. Загалом щорічно фіксуються поодинокі випадки. Минулого року в Україні було 10 хворих, цього року – 2 в Хмельницькій та Луганській області, – розповіла Любов Данич, лікар-епідеміолог, Закарпатського обласного лабораторного центру МОЗ України.

    Наразі медики оглянули 70 студентів вишу, які могли контактувати з хворим. У 44 відібрали матеріал для аналізів.

    На Закарпатті за 9 місяців цього року від дифтерії планово прощепилися 48% населення при необхідних 95%.

    населення
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