Танкіст «ДНР», який видав секрети бойовиків, отримав вісім років в'язниці (відео)

Майже три роки обвинувачений прослужив в «армії» «ДНР»

Бойовик уклав угоду про визнання винуватості

Приморський районний суд Маріуполя Донецької області затвердив угоду про визнання винуватості танкіста «ДНР» Артема Костенка, обвинуваченого в участі в терористичній організації та посяганні на територіальну цілісність України та призначив вісім років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 7 жовтня.

На початку жовтня 2016 року обвинувачений вступив до лав незаконного терористичного підрозділу «ОТБ «Дизель» «ДНР», де отримав посаду водія танку Т-72. До січня 2019 року терорист брав участь у бойових діях проти підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань України, задіяних у проведенні АТО на території Донецької області, зокрема у місті Шахтарськ.

Бойовика затримали українські бійці, коли він намагався перетнути лінію розмежування. Під час допиту Костенко дав цікаві свідчення. Розповів, що його підрозділом «ДНР» керував росіянин. Наголосив, що «русские считали себя, как цари» у незаконному угрупуванні, де він «служив». Додав, що інші терористи, як і він, часто «сидять» на важких наркотиках.

Феміда розпорядилася, що обвинувачений перебуватиме у Маріупольському слідчому ізоляторі до набрання вироком законної сили.

Нагадаємо, у Донецькій області заочно судитимуть вісьмох людей, яких підозрюють у катуванні та утримуванні людей у так званій в'язниці окупантів «Ізоляція».

Раніше правозахисна організація Human Rights Watch заявила про жорстоке поводження з ув’язненими та катування людей бойовиками ОРДЛО.