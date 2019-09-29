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    У світі

    В ООН закликали Росію скасувати заборону Меджлісу

    • Розсилка
    В ООН закликали Росію скасувати заборону Меджлісу
    Фото УНІАН

    Російська Федерація має утриматися від обмежувань представницьких органів кримських татар – суд ООН

    Моніторингова місія ООН з прав людини закликає Російську Федерацію виконати постанову суду ООН і скасувати заборону Меджлісу.

    Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці в Facebook Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

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    «Три роки тому, 29 вересня 2016 року, Верховний Суд Російської Федерації залишив у силі рішення про заборону Меджлісу, яке раніше прийняв Верховний Суд Криму. В результаті, Меджліс, представницький орган кримських татар, не може виконувати свої функції й дотепер. Ситуація триває попри рішення Міжнародного суду ООН», – йдеться в повідомленні.

    У місії нагадали, що у 2017 році суд ООН дійшов висновку, що Російська Федерація має утриматися від обмежувань представницьких органів кримських татар, зокрема, Меджлісу.

    «Ми закликаємо Російську Федерацію виконати постанову суду ООН і скасувати заборону Меджлісу», – наголосили в місії.

    Як повідомлялося, у Парламентській асамблеї Ради Європи з приводу кримських татар перенесли на наступне засідання комітету з питань рівності і недискримінації.

    Нагадаємо, російські окупанти прийшли із обшуком до голови Судакського регіонального Меджлісу.

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