Доба на Донбасі: поранені двоє українських військових



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Доба на Донбасі: поранені двоє українських військових

Минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації

25 серпня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано. Наші військовослужбовці дотримуються режиму тиші та перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, поблизу Хутору Вільний ворог здійснив один постріл з автоматичного станкового гранатомету. Ця провокація не несла загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат, внаслідок ворожого пострілу, немає.

25 серпня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», під час пересування між взводними опорними пунктами, внаслідок підриву ймовірно на протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2, отримали поранення двоє військовослужбовців Об'єднаних сил. Воїнів було оперативно доставлено до медичного закладу та надано кваліфіковану допомогу лікарів. Стан їхнього здоров’я оцінюється як задовільний. Загрози життю військовослужбовців немає.

Від початку поточної доби, 26 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Наші захисники продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.