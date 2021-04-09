Окупанти відновили облаштування нових оборонних позицій поблизу аеропорту Донецька – СЦКК

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Росії та її найманців

Збройні формування РФ продовжують військові навчання та вишкіл найманців задля ймовірної ескалації конфлікту на Донбасі, повідомили в СЦКК

Окупанти відновили роботи щодо облаштування нових оборонних позицій поблизу аеропорту Донецька, повідомляє 9 квітня в Facebook українська сторона СЦКК (спільного центру з контролю і координації).

«Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. 8 квітня окупанти вчергове відновили роботи з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій поблизу Донецького аеропорту. Того ж дня, передові підрозділи Збройних Сил України зафіксували проведення інженерних робіт з облаштування нових оборонних позицій у бік лінії розмежування поблизу населеного пункту Широкине», – йдеться в повідомленні.

Про факти порушень Українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

5 квітня БПЛА дальнього радіуса дії СММ ОБСЄ зафіксував озброєння збройних формувань Російської Федерації на тимчасово непідконтрольній Урядові України території, яке було розміщено з порушенням ліній відведення. 14 танків Т-72 були зафіксовано на полігоні в районі населеного пункту Бойківське, східніше Донецька.

Того ж дня, за межами виділених місць зберігання озброєння, на полігоні поблизу населеного пункту Покровка зафіксовано 18 танків, 6 причіпних гаубиць Д-30А «Жаба» та 3 самохідні гаубиці 2С1 «Гвоздика».

«Збройні формування Російської Федерації на полігонах продовжують військові навчання та вишкіл найманців задля проведення збройних провокацій та ймовірної ескалації конфлікту», – продовжили в українській стороні СЦКК.

Місія продовжує фіксувати факти перешкоджання патрулям СММ на тимчасово окупованих територіях.

Команда СММ перебувала на залізничній станції «Червона Могила» поблизу Вознесенівки на тимчасово окупованій території Луганської області однак через 5 хвилин член збройних формувань наказав патрулю Місії залишити цей район не надаючи жодних пояснень.

Збройні формування Російської Федерації, за допомогою сучасних засобів РЕБ, уже без приховування продовжують перешкоджати роботі БПЛА Місії ОБСЄ. Маючи можливість придушення апаратури БПЛА на дальності 50 км, російські найманці перешкоджають роботі літальних апаратів як над тимчасово окупованою територією, так і над територією підконтрольною Урядові України.

5 квітня, пролітаючи над підконтрольними Збройними Силами України населеними пунктами Степанівка, Шуми і Миронівка та населеним пунктом Новомиколаївка на непідконтрольній Урядові України території, БПЛА СММ дальнього радіуса дії зазнавав впливу перешкод сигналу GPS унаслідок глушіння.

БПЛА СММ малого радіуса дії чотири рази зазнавав впливу перешкод 6 квітня, пролітаючи над районами поблизу Ясне. Того ж дня, пролітаючи біля Докучаєвська, а також поблизу Первомайського та населеного пункту Бердичі, - відбулося глушіння сигналу БПЛА СММ.

«Систематичні перешкоджання роботі патрулів СММ ОБСЄ на території ОРДЛО свідчать про намагання приховати підготовку та здійснення провокацій, спрямованих на дискредитацію ЗСУ та унеможливлюють верифікацію сфабрикованих окупантами фейків.

Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань», – йдеться в повідомленні.

Станом на 8 квітня на Донбасі загинуло вже восьмеро українських військових. Зокрема, 6 квітня біля Невельського загинув командир взводу Володимир Шпак із Чернігова. Також 6 квітня від підриву в авто в районі села Степне на Донеччині загинув солдат 1 отбр Максим Стеблянко.

3 квітня під Шумами на Донеччині підірвався сержант Сергій Сулима з 10-ї гірсько-штурмової бригади. 5 квітня від кульового поранення поблизу Авдіївки на Донеччині загинув військовослужбовець 72 омбр солдат Владислав Мороз. 5 квітня смертельне кульове поранення отримав молодший сержант Віктор Гелебрант із 92-ї окремої механізованої бригади.

7 квітня на Приазов'ї загинув матрос 36-ї окремої бригади морської піхоти Денис Юшко, житель села Новобогданівка Миколаївського району.

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