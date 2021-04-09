Окупанти 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, загинув український боєць

Станом на 8 квітня на Донбасі загинуло вже восьмеро українських військових

Російсько-окупаційні війська протягом доби 8 квітня здійснили два обстріли цивільної інфраструктури

Окупанти 15 разів порушили режим припинення вогню за Донбасі протягом доби 8 квітня, загинув український боєць. Про це повідомляє штаб ООС в Facebook.

«Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України. Протягом минулої доби, 8 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, з яких 11 обстрілів по позиціях українських захисників, 2 обстріли цивільної інфраструктури, 1 дистанційне мінування мінами ПОМ-2 та 1 факт обладнання противником фортифікаційних споруд», – йдеться в повідомленні.

В районі оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населених пунктів Піски та Водяне, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Широкине ворог використовував великокаліберні кулемети, а біля селища Невельське – станкові протитанкові гранатомети.

В районі оперативно-тактичного угруповання «Північ», збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів поблизу селища Луганське.

«Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. В районі населеного пункту Водяне противник двічі здійснив артилерійський обстріл цивільної інфраструктури», – додали в ООС.

Також передовими підрозділами Збройних Сил України зафіксовано проведення інженерних робіт з облаштування нових оборонних позицій у бік лінії розмежування поблизу населеного пункту Широкине, а у напрямку селища Зайцеве, ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 9 квітня, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Станом на 8 квітня на Донбасі загинуло вже восьмеро українських військових. Зокрема, 6 квітня біля Невельського загинув командир взводу Володимир Шпак із Чернігова. Також 6 квітня від підриву в авто в районі села Степне на Донеччині загинув солдат 1 отбр Максим Стеблянко.

3 квітня під Шумами на Донеччині підірвався сержант Сергій Сулима з 10-ї гірсько-штурмової бригади. 5 квітня від кульового поранення поблизу Авдіївки на Донеччині загинув військовослужбовець 72 омбр солдат Владислав Мороз. 5 квітня смертельне кульове поранення отримав молодший сержант Віктор Гелебрант із 92-ї окремої механізованої бригади.

7 квітня на Приазов'ї загинув матрос 36-ї окремої бригади морської піхоти Денис Юшко, житель села Новобогданівка Миколаївського району.

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