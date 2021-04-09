Чи очікувати нового військового загострення з боку РФ. В Офісі президента прокоментували ескалацію на Донбасі

Жовква: Офіс президента доводить до відома партнерів інформацію про ескалацію на Донбасі

Інформація про можливе загострення з боку РФ на Донбасі є у відповідних українських структурах

Україні, на жаль, варто очікувати нового військового загострення з боку Росії, заявив в інтерв’ю «Лівому берегу» заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, який відповідає за міжнародний напрями.

«На жаль, варто. І ця інформація, скажімо так, є у відповідних українських структурах», – заявив Жовква у відповідь на питання, чи варто очікувати нового загострення військового протистояння на Донбасі.

Він підкреслив, що Офіс президента у своїй роботі послуговується інформацією відповідних структур та доводить її до відома українських партнерів.

«Зокрема, з моменту ескалації ситуації біля кордонів України президент Зеленський вже провів телефонні розмови з президентом США Джозефом Байденом, прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. З кожним з цих лідерів президент Зеленський не лише обмінявся даними, а й отримав від них чіткі і вчасні сигнали підтримки», – додав він.

7 квітня відбулося екстрене засідання ТКГ через загострення на Донбасі. Сторони погодилися підтвердити прихильність режиму тиші, але «документально спільної заяви підписати не вдалося».

Переговори тривали шість годин.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав нинішню ескалацію з боку Росії системною та наймасштабнішою за останні роки.

Представники НАТО з Канади, Литви, Польщі та Великобританії підтвердили непохитну підтримку суверенітету України. 7 квітня представники обговорили військову активність Росії біля України.

8 квітня Зеленський вирушив із робочою поїздкою на Донбас. Президент відвідав позиції на передньому краї оборони, де зафіксовано найбільшу кількість порушень режиму всеосяжного та сталого припинення вогню.

Читайте також: