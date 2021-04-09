Місія ОБСЄ повідомила нові подробиці загибелі п’ятирічного хлопчика на Донбасі

Спостерігачі місії ОБСЄ поспілкувались з батьками п’ятирічного хлопчика, що загинув на Донбасі

Місія ОБСЄ продовжує уточнення обставин загибелі п’ятирічного хлопчика, що сталася 2 квітня в окупованій Олександрівці Донецької області. Про це йдеться в звіті Місії ОБСЄ від 8 квітня.

«7 квітня в н. п. Єнакієве (непідконтрольний урядові, 41 км на північний схід від Донецька) батьки хлопчика (чоловік та жінка, 30–39 років) показали команді СММ медичну довідку, в якій зазначено, що хлопчик помер 2 квітня через вибухову травму та численні осколкові поранення, – йдеться в звіті.

Того ж дня приблизно за 6,5 м на південний захід від будинку № 36, куди хлопчик приїздив в гості, по вулиці Дорожній на північній околиці Олександрівського члени патруля Місії бачили вирву (завширшки 20 см), яка, за оцінкою, утворилася нещодавно.

«Спостерігачі бачили численні пробоїни (від 2 мм до 7 см завширшки): у головних воротах та дерев’яному сараї приблизно за 12 м на північний схід та за 1 м на південний захід від вирви; у двох металевих баках для води орієнтовно за 4 м на південний захід від вирви; а також у дерев’яній огорожі навколо саду, приблизно за 3,5 м на південь від вирви. Вони також помітили численні пробоїни (від 2 мм до 7 см завширшки) у двох південно-західних стінах будинку, а також у його південній стіні та вхідних металевих дверях», – повідомляють в ОБСЄ.

Команда Місії також зауважила, що три шибки вікна у південно-західній стіні розбиті. Усередині будинку члени патруля СММ бачили одну пробоїну (завширшки 5 см) у стелі кухні та ще дві пробоїни (завширшки 4–5 см) у вітальні, у південно-західній частині будинку.

«Визначити, боєприпас із якого озброєння став причиною виникнення - 4 - вирви, не вдалося. За оцінкою, усі перелічені вище пошкодження з’явились нещодавно, вірогідно, внаслідок розльоту осколків. Того ж дня біля будинку бабуся хлопчика повідомила спостерігачам, що також дістала поранення внаслідок вибуху 2 квітня. Члени патруля Місії бачили за вухом жінки поріз та синець, за отриманою інформацією, спричинені влучанням скла з розбитого вікна», – розповіли спостерігачі місії ОБСЄ.

Моніторингова місія ОБСЄ у своєму звіті від 6 квітня повідомила, що спілкувалась телефоном із бабусею загиблого в селі Олександрівське хлопчика. Жінка повідомила спостерігачам, що на момент вибуху вона перебувала у будинку, потім почула вибух та побачила білий і сірий дим.

«Вона розповіла, що коли вона вийшла надвір, вона побачила онука, який лежав на землі, і помітила фрагменти осколків і сліди пошкоджень на паркані», – сказано у звіті.

ОБСЄ також поспілкувалась із працівниками моргу у Донецьку, куди доправили тіло дитини. Там повідомили спостерігачам, що хлопчик помер від вибухової травми та множинних осколкових поранень.

Російські гібридні сили стверджують, що вибухівку скинули з українського безпілотника, однак будь-які докази цьому відсутні.

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