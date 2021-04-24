Росія до жовтня заборонила рух суден поблизу анексованого Криму

Окупанти анонсували навчання поблизу Севастополя

Російська Федерація оголосила про закриття від сьогоднішнього вечора доступу до трьох районів Чорного моря біля берегів окупованого Криму. Як повідомляє УНІАН із посиланням на Управління навігації та океанографії Міністерства оборони РФ, окупанти закривають територію для іноземних військових кораблів і державних суден.

Зокрема, обмеження діятиме з 21:00 24 квітня до 21:00 31 жовтня. У цей час нібито будуть проходити навчання флоту.

На цей час будуть закриті ділянки акваторії уздовж узбережжя між Севастополем і Гурзуфом, район біля берегів Керченського півострова на траверзі Опукського природного заповідника та невелика ділянка біля західного краю Криму.

У Міноборони РФ стверджують, що закриття не буде «заважати судноплавству через Керченську протоку».

Нагадаємо, що українські моряки, яких схопили силовики ФСБ в Чорному морі за звинуваченням у «незаконному видобутку риби», учора повернулися в порт «Очаков» Миколаївської області.

Також представник держдепартаменту Нед Прайс в своїй письмовій заяві висловив «глибоку стурбованість» даною забороною, також звинувативши РФ у створенні перешкод роботі українських портів в Азовському морі.