ООН дорікнула Україні через Московську церкву, вимагає захистити права її вірян

Організація Об’єднаних Націй занепокоєна через реалізацію свободи віросповідання в Україні

В ООН заявили, що українські правоохоронці нібито не вживають заходів для захисту вірян УПЦ МП. Про це йдеться на сайті ООН.

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«Занепокоєння щодо реалізації свободи віросповідання в Україні, в тому числі на окупованій території, зросло з лютого 2022 року», – сказала Ілзе Брандс Кехріс, помічниця Генерального секретаря з прав людини. На її думку, в Україні зростає напруженість між Українською Православною Церквою Московського патріархату та Православною Церквою України.

За її словами, Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) задокументувало 10 випадків фізичного насильства та 6 випадків погроз через суперечки між парафіянами різних православних юрисдикцій в Україні.

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«Реагування українських правоохоронних органів у цих випадках не спромоглося достатньо розслідувати інциденти та вжити заходів для захисту вірян Української Православної Церкви (МП. – ред.)», – каже Кехріс.

Представниця ООН нагадала, що з понад 6600 кримінальних справ, порушених за колабораціонізм та інші злочини, пов’язані з війною, 68 стосуються саме священнослужителів УПЦ МП.

Тому вона закликала «забезпечити повну повагу прав на належну правову процедуру та справедливий судовий розгляд у цих надзвичайно делікатних справах».

Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з РФ. Рішення підтримали 267 народних обранців, при цьому деякі з них вимагали не голосувати за законопроєкт, погрожуючи карою Божою.

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Шостий апеляційний адміністративний суд встановив, що УПЦ МП з’єднана з Помісними православними церквами через Російську православну церкву (РПЦ). Зокрема, Українська православна церква Московського Патріархату у своєму управлінні керується постановами Архієрейського Собору РПЦ від 25-27 жовтня 1990 року. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Хто працює під брендом «УПЦ»? Суд поставив крапки на «i».

До слова, на початку листопада цього року стало відомо, що московські попи найняли відомого юриста і лобіста Вільяма Берк-Вайта для того, щоб змусити Україну відмовитись від плану заборонити УПЦ МП.