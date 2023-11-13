Московські попи найняли юриста для боротьби із забороною в Україні: спливли несподівані факти

Нардепам погрожують кримінальним переслідуванням в інших країнах через голосування за заборону УПЦ МП

На початку листопада цього року стало відомо, що московські попи найняли відомого юриста і лобіста Вільяма Берк-Вайта для того, щоб змусити Україну відмовитись від плану заборонити УПЦ МП. Американця, година роботи якого коштує $1400, найняв екснардеп Вадим Новинський, пише «Бабель».

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Повідомляється, що офіційного підтвердження цієї інформації немає, при цьому лобіст працює не один, а з впливовою юридичною компанією Amsterdam & Partners (заснована у 1980 році, має офіси в Лондоні та Вашингтоні).

Журналісти видання з’ясували, що Вільяму Берк-Вайту 49 років, він – відомий у США юрист-міжнародник, професор права й заступник декана в Університеті Пенсильванії, а також старший радник в юридичній компанії Amsterdam & Partners. Юрист вільно володіє російською. Одна з його вищих освіт – курс російської та американської історії й літератури в Гарвардському університеті, а у 1990-х він недовго навчався у Московському державному університеті, був запрошеним науковим співробітником у Московському держуніверситеті міжнародних відносин.

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В той самий час лобіст переважно позитивно писав і говорив про Україну. Наприклад, у листопаді 2013 року він підтримав протести на Майдані, але зазначив: повалення уряду буде незаконним, якщо той не скоїть злочинів проти мітингувальників. У 2014 році Берк-Вайт написав наукову статтю про правові аспекти анексії Криму, в якій передбачив, що дії РФ призведуть до знищення світобудови, яка склалася після Другої світової війни.

Вільям Берк-Вайт

У березні 2022 року Берк-Вайт опублікував колонку, в якій засудив російське вторгнення до Україну та запевнив, що Путін порушує міжнародне право і буде покараний. У квітні цього року юрист прочитав лекцію в Харківському університеті ім. Каразіна про ймовірні правові механізми відповідальності російського диктатора.

16 жовтня поточного року Берк-Вайт підписав договір з УПЦ МП, приводом для якого стала можлива її заборона Верховною Радою України. Юрист пояснив свою мотивацію тим, що якщо Рада заборонить УПЦ МП, то це буде порушенням свободи віросповідання в міжнародному праві та прав людини.

Через це Берк-Вайт хоче переконати американський уряд змусити Україну відмовитися від заборони УПЦ – контракт свідчить про його наміри просувати інтереси церкви в медіа, під час публічних виступів, а ще серед американських чиновників та конгресменів.

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«Угода передбачає використання впливу уряду США, щоб переконати Україну захистити права церкви. Представництво інтересів церкви включає розмови з офіційними особами уряду США, щоб переконати український парламент не забороняти діяльність церкви», – роз’яснив юрист.

В інтересах московських попів лобіст вже звернувся до: Білого дому; Департаменту Державного управління релігійної свободи; Офісу сенатора-демократа Джона Оссоффа; Офісів республіканця Марко Рубіо, демократки Джин Шейхін та Комітету Сенату з міжнародних відносин.

19 жовтня Берк-Вайт опублікував велику статтю під заголовком «Якщо Україна справді віддана правам людини, вона повинна підтримувати свободу віросповідання». В ній він стверджує, що заборона є обмеженням прав вірян, а також запевняє, що УПЦ МП повністю відокремлена від РПЦ. Крім того, юрист критикує підозри СБУ проти священників (хоча від початку повномасштабної війни викрито на співпраці з окупантами понад 60 представників УПЦ МП, з яких 14 – митрополити).

«Український уряд має переглянути це небезпечне законодавство, а уряди, які підтримують суверенітет України, мають забезпечити, щоб права людини, які зараз має український народ, не стали ще однією жертвою цієї війни», – зазначив лобіст.

Варто додати, що за годину роботи Берк-Вайт отримує $1400. Загалом УПЦ МП вже переказала міжнародній юридичній компанії Amsterdam & Partners, в якій він працює, $7000, хоча фірма захищає інтереси московських попів на національному та міжнародному рівні безплатно, у формі благодійності.

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Ep. 34 Of all of Biden’s crimes, backing the Ukrainian government as it throws priests in jail may be the most revealing. pic.twitter.com/ZCVV4uPzs9 — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) October 26, 2023

Наприкінці жовтня власник компанії Роберт Амстердам закликав депутатів Верховної Ради не голосувати за заборону УПЦ МП, а також пригрозив їм кримінальним переслідуванням в інших країнах. Він заявив про «утиски й незаконне переслідування вірян», а Православну церкву України він назвав «розкольницькою».

Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з РФ. Рішення підтримали 267 народних обранців, при цьому деякі з них вимагали не голосувати за законопроєкт, погрожуючи карою Божою.

Шостий апеляційний адміністративний суд встановив, що УПЦ МП з’єднана з Помісними православними церквами через Російську православну церкву (РПЦ). Зокрема, Українська православна церква Московського Патріархату у своєму управлінні керується постановами Архієрейського Собору РПЦ від 25-27 жовтня 1990 року. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Хто працює під брендом «УПЦ»? Суд поставив крапки на «i».