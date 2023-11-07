Нові санкції проти Росії та обшуки у храмах УПЦ МП на Закарпатті. Головне за 7 листопада

Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти дев'яти юридичних осіб

Зеленський ввів нові санкції проти Росії, обшуки у храмах УПЦ МП на Закарпатті, у Румунію прибули перші винищувачі F-16 для ЗСУ. «Главком» склав добірку новин 7 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

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На блокпосту під Києвом водій «Рено» збив прикордонницю

Водій автомобіля «Рено» скоїв наїзд на співробітницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпосту та саме переходила проїжджу частину по пішохідному переході.

Подія сталась вчора ввечері о 21:25 годині у Деснянському районі столиці. На місці працювала слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод столичного главку.

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Обшуки у храмах УПЦ МП на Закарпатті

На Закарпатті Служба безпеки України перевіряла храми Української православної церкви Московського патріархату у селах Руські Гевці та Червоне, які виправдовували вторгнення Росії в Україну та благословляли російську армію. Також перевірялася законність розміщення храмів на відповідних земельних ділянках.

У Румунію прибули перші винищувачі F-16 для ЗСУ

На територію Румунію прибули перші літаки F-16 для України від Нідерландів, на яких проходитиме навчання українських пілотів на базі центру, про створення якого раніше оголосив Володимир Зеленський.

Як зазначається, у вівторок Амстердам передав перші п'ять одиниць літаків. Загалом Нідерланди мають поставити від 12 до 18 винищувачів F-16 Румунії в рамках спільної ініціативи щодо навчань ЗСУ.

Погрози Угорщини через вступ України до ЄС

Угорщина готується накласти вето на перспективу вступу України до Європейського союзу на саміті у грудні. На ньому лідери ЄС мають ратифікувати позитивну рекомендацію Єврокомісії щодо початку переговорів про приєднання країни до блоку.

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Як очікується, Єврокомісія подасть позитивний звіт про реформи в Україні, Молдові та шести балканських країнах, які хочуть стати членами ЄС. При цьому уряд Угорщини має намір завадити Україні суттєво просунутися євроінтеграційним шляхом, вимагаючи від Києва виконання певних умов. Так, на думку Будапешта, права угорської меншини в Україні порушуються через закон про мову.

Зеленський ввів нові санкції проти Росії

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 7 листопада, ввів санкції проти дев'яти юридичних осіб. Частина з них пов'язана з російським олігархом Михайлом Фрідманом.

Зазначається, що Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 листопада 2023 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Пропозиції про введення санкцій внесла Служба безпеки України.