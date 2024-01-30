До жителів яких країн українці ставляться найкраще та найгірше: опитування

Соціологи дослідили, як коливався рівень ксенофобії в Україні, та як змінювалося ставлення до росіян за останні 10 років

Найнижчий рівень етнічних упереджень в Україні існує до українців і поляків. Найгірше ставлення зафіксували до росіян та білорусів, які живуть у своїх країнах, про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

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Соціологи вимірювали соціальну дистанцію респондентів з етнічними групами. А саме – наскільки близькі стосунки вони готові допустити з представниками кожної з груп (де 1 – це «член родини», 7 – «не пускав би в Україну»).

Найменша соціальна дистанція – щодо україномовних українців (індекс – 2,03). Далі – поляки та російськомовні українці (2,93 і 2,95). Більшість опитаних готові допустити, що представники цих груп можуть бути членами їхньої родини або близькими друзями. Останнє місце з найбільшою соціальною дистанцією, природно, займають росіяни-жителі Росії (6.38). Переважна більшість українців (80%) не допускали б росіян навіть як туристів.

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Соціальна дистанція від дорослого населення України до деяких етнічних груп, жовтень 2023 Київський міжнародний інститут соціології

Варто зазначити, до 2013 року, 90% населення України позитивно ставилися до Росії і ще більший відсоток – до росіян. У 2022 році соціологи розділили росіян на жителів України і Росії та білорусів теж на жителів України і Білорусі, а результати по цих двох групах для порівняння з довоєнними роками – це середня арифметична ставлення до росіян – жителів Росії і росіян – жителів України і аналогічно для білорусів. Щодо євреїв, соціологи запитували тільки про євреїв – жителів України.

Порівняння соціальної дистанції від дорослого населення України до деяких етнічних груп з вересня 2013 до жовтня 2023 Київський міжнародний інститут соціології

Як можна зазначити у 2013 ставлення українців до росіян і білорусів було кращим, ніж до всіх інших етнічних груп. Ситуація змінилася тільки після широкомасштабного вторгнення лютого 2022. Також суттєво погіршилося ставлення до росіян і білорусів, що мешкають в Україні. Ставлення до євреїв – мешканців України трохи покращилося з 2013 року.

Динаміка ксенофобії

На попередньому графіку наведена динаміка індексу ксенофобії, який розрахований як середня соціальна дистанція до 13 етнічних і лінгво-етнічних груп. Назва індексу умовна, так як ксенофобія є складним багатовимірним явищем і не може бути охарактеризоване одним показником.

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Графік 3 . Динаміка рівня ксенофобії в Україні з 1994 до 2023 (середнє для 13 етнічних груп значення соціальної дистанції) Київський міжнародний інститут соціології

Рівень ксенофобії в Україні зростав з деякими коливаннями з 1994 до 2007 року. З 2008 до 2013 індекс знизився до 4,0 балів. Далі індекс ксенофобії коливається довкола цього значення, у жовтні 2022 він фактично дорівнював 4, зараз трохи знизився до 3.7.

Цей рівень не є високим, він показує, що для більшості етнічних груп населення України підтримує дистанцію 3, 4 або 5 (тобто не хотіли б, щоб представники цих етнічних груп були членами їх родин і близькими друзями, але готові їх бачити сусідами, колегами по роботі і жителями України).

Незважаючи на війну, рівень ксенофобії в Україні в цілому залишається стабільним. Серед українців протягом багатьох років зберігається толерантне ставлення до євреїв.

Соціологи зазначають, що потрібно уважно слідкувати за міжетнічними стосунками громадян України, щоб протистояти негативним тенденціям, які можуть знизити інтегрованість українського суспільства.

Раніше результати опитування показали, як українці ставляться до поляків, євреїв та російськомовних.

Нагадаємо, довіра до телемарафону «Єдині новини» впала на 26% з травня 2022 року. До того ж до 38% зросла частка тих, хто не довіряє телемарафону (решта 19% мають невизначене ставлення).