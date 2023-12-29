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Яким буде майбутнє України через 10 років? Думка громадян за рік суттєво змінилася

Катерина Іванова
glavcom.ua
Яким буде майбутнє України через 10 років? Думка громадян за рік суттєво змінилася
У всіх регіонах більшість населення вважають, що в майбутньому Україна буде процвітаючою країною в складі ЄС
фото: ПЦУ

Українці стали більш песимістично дивитися на майбутнє України

За рік значно збільшилася кількість людей, які вважають, що через 10 років Україна буде країною із зруйнованою економікою та великим відтоком людей. Проте переважна більшість українців (73%) все одно зберігають віру, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною в складі ЄС. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). Подібне опитування вже проводилося рік тому. Тепер інститут соціології зробив повторне для розуміння, як змінилися погляди українців.

 

Яким буде майбутнє України через 10 років? Думка громадян за рік суттєво змінилася фото 1

У всіх регіонах більшість населення вважають, що в майбутньому Україна буде процвітаючою країною в складі ЄС. Відносно найменше таких на Сході, де 67% мають оптимістичні погляди (а песимістичні погляди поділяють 25%).

Яким буде майбутнє України через 10 років? Думка громадян за рік суттєво змінилася фото 2

Незалежно від віку більшість українців оптимістично дивляться в майбутнє: від 67% до 76% вірять, що Україна буде процвітаючою державою. Утім, цікавим є факт, що більш молоді респонденти були більше песимістичні. Зокрема, серед респондентів у віці 18-29 років 68% оптимістично дивляться на майбутнє України через 10 років, а песимістично – 26%.

Яким буде майбутнє України через 10 років? Думка громадян за рік суттєво змінилася фото 3

2023 рік, як і попередній 2022 рік, був надзвичайно складним для України та українців. Природно було очікувати, що після значного сплеску з часом рівень оптимізму буде знижуватися. Водночас наразі рівень оптимізму насправді зберігається на досить високому рівні (враховуючи всі випробування, через які проходить Україна та українці).

Нагадуємо, що інститут соціології показав, як змінилась довіра українців до телемарафону. Також нещодавні дослідження демонструють, скільки українців готові повернутися до України із Чехії.

Теги: українці Україна населення соцопитування

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