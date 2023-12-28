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Як змінилася довіра українців до телемарафону: дослідження

Катерина Іванова
glavcom.ua
Як змінилася довіра українців до телемарафону: дослідження
Телемарафон «Єдині новини» продовжує втрачати прихильність українців
фото з відкритих джерел

Довіра до телемарафону «Єдині новини» впала на 26% з травня 2022 року

Згідно з результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології частка українців, які зараз довіряють телемарафону, становить 43%. Прикметно, що лише за останні два місяці показник зменшився на 5%.

До того ж до 38% зросла частка тих, хто не довіряє телемарафону (решта 19% мають невизначене ставлення). 

Як змінилася довіра українців до телемарафону: дослідження фото 1

Як зазначають соціологи, станом на зараз баланс довіри-недовіри залишається позитивним (тобто більше тих, хто йому довіряє, ніж не довіряє).

Щодо регіонального виміру дослідження, то у всіх регіонах приблизно однакова кількість населення (42-44%) довіряють телемарафону.

Як змінилася довіра українців до телемарафону: дослідження фото 2

Чи доцільно зберігати телемарафон у такому форматі?

Голова парламентського Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин нещодавно розповів, що від нього вимагали закриття телемарафону, проте він не збирається цього робити. Свою позицію він прокоментував так: «Свою функцію в певний момент об’єднаний телемарафон виконав, але наразі ми бачимо статистику, згідно з якою він втрачає глядача. І тут питання. Ми інвестуємо гроші в інформаційну безпеку, але механізм, яким, власне, ця безпека мала би забезпечуватись, не настільки ефективний, як був раніше. Що ж потрібно зробити? Проаналізувати, зрозуміти, що не працює і чи можна це виправити».

Також Юрчишин додав, що якщо не буде знайдено шляхів для покращення роботи марафону, то, можливо, наступний рік «Єдині новини» вже не переживуть.

Нагадаємо, результати соцопитувань, які провели останнім часом демонструють високий рівень довіри до ЗСУ.

Також, не дивлячись на низхідну динаміку, президенту довіряє більшість українців.

Теги: населення Єдині новини національний телемарафон

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