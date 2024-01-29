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Як українці ставляться до поляків, євреїв та російськомовних – результати опитування

Катерина Іванова
glavcom.ua
Як українці ставляться до поляків, євреїв та російськомовних – результати опитування
У порівнянні з 2022 роком покращилося ставлення до канадців, американців, німців і французів
фото: Антон Філоненко

Найгірше в Україні ставляться до жителів Росії та Білорусі

29 вересня-9 жовтня 2023 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус». 

Зазначається, що соціологи провели дослідження за шкалою американського соціолога Еморі Богардуса. Для кожної етнічної групи з переліку респонденти  відповідали, наскільки близькі стосунки вони готові допустити з представниками кожної з груп. Це називається соціальною дистанцією. Мінімальна соціальна дистанція 1 (згоден допустити як члена родини), максимальна 7 (не пускав би в Україну).

Шкала американського соціолога Еморі Богардуса (адаптована Н. Паніною)
Шкала американського соціолога Еморі Богардуса (адаптована Н. Паніною)
Київський міжнародний інститут соціології

Найменша соціальна дистанція – щодо україномовних українців (індекс – 2,03). Далі – поляки та російськомовні українці (2,93 і 2,95). Більшість опитаних готові допустити, що представники цих груп можуть бути членами їхньої родини або близькими друзями.  

Потім йдуть канадці і американці (індекси теж практично однакові – 3,04 і 3,07), і німці, французи і євреї-жителі України (індекси від 3,32 д 3,39, різниця статистичо незначуща). Найбільша соціальна дистанція до африканців (4,69), ромів (4,75), росіян-жителей України (4.96), білорусів – жителей Білорусі (5.30). 

Соціальна дистанція від дорослого населення України до деяких етнічних груп (шкала Богардуса), жовтень 2023
Соціальна дистанція від дорослого населення України до деяких етнічних груп (шкала Богардуса), жовтень 2023
Київський міжнародний інститут соціології

Останнє місце з найбільшою соціальною дистанцією, природно, займають росіяни-жителі Росії (6.38). Переважна більшість українців (80%) не допускали б росіян навіть як туристів.

Якщо порівнювати ці дані з минулим роком, то помітно, що суттєво (на 0.5 бала і більше) покращилося ставлення до канадців, американців, німців і французів, тобто до представників головних союзників України в боротьбі з Росією.  

Динаміка соціальної дистанції від дорослого населення України до деяких етнічних груп з вересня 2022 до жовтня 2023
Динаміка соціальної дистанції від дорослого населення України до деяких етнічних груп з вересня 2022 до жовтня 2023
Київський міжнародний інститут соціології

Ставлення до поляків не змінилося, так як воно і було на високому рівні (варто зазначити, що дослідження проводилося до блокування українсько-польского кордону польскими фермерами). За останній рік погіршилося лише ставлення до російськомовних українців.

Стало відомо, що українці стали значно частіше користуватися інтернетом. З 2021 року кількість українців, які щоденно користуються інтернетом, збільшилася на понад 10%

Раніше стали відомі результати опитування щодо того, як Офіс президента впливає на парламент, уряд та суди.

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Теги: соцопитування Польща Канада мова українці росіяни блокування

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