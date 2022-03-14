Із Сєвєродонецька вирушили 400 людей: Офіс президента повідомив про евакуацію 14 березня

Сєвєродонецька дуже сильно страждав від обстрілів російських окупантів

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив у своєму Телеграм-каналу про проміжні підсумки евакуації, яка триває 14 березня.

Так, близько 400 людей в евакуаційній колоні вже вирушили з Сєвєродонецька, який страждає від обстрілів російських окупантів.

«Працює гуманітарний коридор евакуації за маршрутом: Рубіжне – Сєвєродонецьк – Бахмут - Слов’янськ. Автобуси з людьми вирушили з Рубіжного», – повідомив також Тимошенко.

Тим часом у Київській області 16 автобусів з Немішаєва прибули до Білогородки. Людям надають першу допомогу, харчування та відправляють у Київ.

Крім того, до Білогородки прибули 8 автобусів з Дмитрівки на Київщині. Пізніше вони рушатимуть у Київ.

Раніше Тимошенко повідомив, що на 14 березня заплановані гуманітарні коридори за 10 напрямками. Евакуація проводиться безкоштовно.

Нагадаємо, легендарний італійський футбольний клуб «Ювентус» передав Україні гуманітарний вантаж.