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    Безпечні маршрути для евакуації автівкою на західну Україну

    Безпечні маршрути для евакуації автівкою на західну Україну
    фото з відкритих джерел

    За два тижні західний кордон перетнули понад 1,5 мільйона осіб

    Міністерство інфраструктури розробило мапи альтернативних маршрутів для пасажирських автоперевезень зі сходу на захід. Про це повідомляє пресслужба міністерства у Facebook.

    «У зв’язку з великими заторами на основних магістралях країни, Міністерство інфраструктури рекомендує громадянам скористатися альтернативними маршрутами у напрямку зі сходу на захід країни». – зазначили у Мінінфраструктури.

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    Безпечні маршрути для евакуації автівкою на західну Україну
    Безпечні маршрути для евакуації автівкою на західну Україну
    Безпечні маршрути для евакуації автівкою на західну Україну
    Безпечні маршрути для евакуації автівкою на західну Україну
    Безпечні маршрути для евакуації автівкою на західну Україну
    фото: Міністерство інфраструктури

    При розробці мап міністерство спеціально обирало маршрути із якісним дорожнім покриттям, меншою кількістю блок-постів, меншим ризиком утворення заторів через вантажний транспорт. Розроблені маршрути для проїзду зі столиці, Дніпра, Полтави та Миколаєва у західні регіони та у зворотному напрямку.

    Як повідомлялося, за два тижні західний кордон перетнули понад 1,5 мільйона осіб. До України прибули майже 200 тисяч українців.

    У свою чергу, 28 автобусів вже прибули до Бучі Київської області. Автоколона супроводжується ДСНС, вже незабаром має розпочатися евакуація.

    Також евакуаційні автобуси вирушили до Маріуполя із Запоріжжя разом з гуманітарною допомогою жителям міста, які вже упродовж двох тижнів перебувають під бомбардуванням та обстрілами російських окупантів.

    «Гуманітарна колона везе воду, їжу, медикаменти», – повідомив Тимошенко.

    На евакуаційні рейси чекають і жителі Сум. До міста із Лохвиці Полтавської області вирушили одразу 35 автобусів, завдяки яким сумчани зможуть безпечно виїхати із зони обстрілів російського агресора.

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    Теги: окупанти війна Міністерство інфраструктури транспорт евакуація
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    Безпечні маршрути для евакуації автівкою на західну Україну