Останньою це зробить Російська церква. В Епіфанія впевнені: усі православні церкви визнають УПЦ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Як тільки Москва отримує інформацію, вона одразу включає всі можливі механізми для протидії Українській церкві - Євстратій (Зоря)

Рано чи пізно помісні церкви приймуть цю реальність і рішення Вселенського патріарха – Євстратій (Зоря)

Заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків Української православної церкви, архієпископ Чернігівський і Ніжинський заявляє, що готовність визнавати Українську помісну церкву залежить від ступеню впливу Московського патріархату на ті чи інші помісні церкви.

Про це архієпископ Євстратій сказав в інтерв’ю «Главкому».

За словами архієпископа, є кілька церков, чия позиція значною мірою залежна від Москви. «Плюс в кожній з помісних церков є свої внутрішні обставини, є певні питання, які стосуються взаємовідносин з Вселенським патріархатом, з іншими помісними церквами. Відповідно кожна помісна церква, визначаючись, враховує свої внутрішні обставини», - говорить Зоря.

Попри це, наголошує архієпископ Чернігівський і Ніжинський, ми бачимо на прикладі вже двох помісних церков, «врешті-решт все рухається до того, що Томос про автокефалію УПЦ визнається».

«Тому якими б не були всі обставини, я переконаний що рано чи пізно помісні церкви приймуть цю реальність і рішення Вселенського патріарха. Останньою, хто нас визнає, буде Російська церква. Це станеться тоді, коли зміниться геополітична ситуація», - впевнений Заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків Української православної церкви.

Архієпископ Євстратій зізнається, що не хоче говорити, яка саме церква наступною визнає УПЦ .

«Не буду висловлювати жодних прогнозів не тому, що не маю інформації чи підстав говорити конкретно. А тому, що ми зі свого багаторічного досвіду знаємо: як тільки Москва отримує певні сигнали та інформацію, вона одразу включає всі можливі механізми, посилює тиск саме в тому напрямку, в якому намічається прогрес. Не хочу полегшувати Москві її працю в протидії Українській церкві», - стверджує Зоря.

Читайте більше: