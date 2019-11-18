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    Суспільство

    Останньою це зробить Російська церква. В Епіфанія впевнені: усі православні церкви визнають УПЦ

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    Як тільки Москва отримує інформацію, вона одразу включає всі можливі механізми для протидії Українській церкві - Євстратій (Зоря) - Останньою це зробить Російська церква. В Епіфанія впевнені: усі православні церкви визнають УПЦ
    Як тільки Москва отримує інформацію, вона одразу включає всі можливі механізми для протидії Українській церкві - Євстратій (Зоря)

    Рано чи пізно помісні церкви приймуть цю реальність і рішення Вселенського патріарха – Євстратій (Зоря)

    Заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків Української православної церкви, архієпископ Чернігівський і Ніжинський заявляє, що готовність визнавати Українську помісну церкву залежить   від ступеню впливу Московського патріархату на ті чи інші помісні церкви.

    Про це архієпископ Євстратій сказав в інтерв’ю «Главкому».

    За словами архієпископа, є кілька церков, чия позиція значною мірою залежна від Москви. «Плюс в кожній з помісних церков є свої внутрішні обставини, є певні питання, які стосуються взаємовідносин з Вселенським патріархатом, з іншими помісними церквами. Відповідно кожна помісна церква, визначаючись, враховує свої внутрішні обставини», - говорить Зоря.

    Попри це, наголошує архієпископ Чернігівський і Ніжинський, ми бачимо на прикладі вже двох помісних церков, «врешті-решт все рухається до того, що Томос про автокефалію УПЦ визнається».

    «Тому якими б не були всі обставини, я переконаний що рано чи пізно помісні церкви приймуть цю реальність і рішення Вселенського патріарха. Останньою, хто нас визнає, буде Російська церква. Це станеться тоді, коли зміниться геополітична ситуація», - впевнений Заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків Української православної церкви.

    Архієпископ Євстратій зізнається, що не хоче говорити, яка саме церква наступною визнає УПЦ .

    «Не буду висловлювати жодних прогнозів не тому, що не маю інформації чи підстав говорити конкретно. А тому, що ми зі свого багаторічного досвіду знаємо: як тільки Москва отримує певні сигнали та інформацію, вона одразу включає всі можливі механізми, посилює тиск саме в тому напрямку, в якому намічається прогрес. Не хочу полегшувати Москві її працю в протидії Українській церкві», - стверджує Зоря.

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