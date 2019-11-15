Історія, яку не перепишеш. 10 років тому патріарх Філарет зробив архімандрита Епіфанія єпископом УПЦ КП (фото)



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Фото: facebook.com/Ярослав Коцюба

Тепер Почесний Патріарх Православної церкви України Філарет називає Предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія своєю «великою помилкою»

Патріарх Філарет 10 років тому зробив архімандрита Епіфанія єпископом Української православної церкви Київського патріархату. Про це експерт з питань релігії Ярослав Коцюба нагадав у Facebook та виклав відповідне фото.

Фото: facebook.com/Ярослав Коцюба

Тепер же Почесний Патріарх Православної церкви України Філарет називає Предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія своєю «великою помилкою» і звинувачує у порушенні домовленностей, які ухвалив архієрейський собор.

Як повідомлялось, Філарет звинуватив Епіфанія у порушенні домовленностей.

На початку червня Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що т. зв. патріархат Київський не існує і ніколи не існував, а Філарет був відновлений у своєму єпископському чині як колишній митрополит Київський.

Нагадаємо, що Філарет через суд хоче відстояти своє право на будинки Михайлівського монастиря.

На початку липня УПЦ КП попросила суд скасувати наказ Мінкультури в частині втрати чинності реєстрації статуту Української православної церкви Київського Патріархату.

24 червня синод ПЦУ позбавив Філарета права управління Київською єпархією, а відповідно й контролю над місцевими храмами та монастирями. Також Православна церква України прийняла у безпосереднє підпорядкування митрополита Епіфанія усі монастирі та храми Києва, церковних ієрархів, які до цього підпорядковувались Філарету. Хоча Філарета й залишили єпископом ПЦУ і не відлучили від служіння.

Це рішення синод ПЦУ ухвалив після проведення Філаретом «собору» для відновлення діяльності УПЦ Київського патріархату.

У той же час «відновлений» Філаретом Київський патріархат створює власний керівний орган, синод, з п’яти єпископів, яких Православна церква України відлучила від священнослужіння.

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