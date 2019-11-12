Православна церква України підтримує щеплення сертифікованими вакцинами



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Помісна церква: не варто нехтувати працею багатьох поколінь лікарів, які досліджували небезпечні для здоров’я людини мікроорганізми та створили вакцини

Православна церква України підтримує вакцинацію. Про це йдеться у повідомленні Помісной церква у Facebook.

«На сучасному рівні розвитку медицини є дієвий спосіб захиститися від інфекцій – це вакцинація. Тож не варто нехтувати працею багатьох поколінь лікарів, які досліджували небезпечні для здоров’я людини мікроорганізми та створили вакцини, які забезпечують імунітет проти цих збудників», - йдеться у повідомленні.

У Помісній церкві наголосили, що щеплення населення допомагає сформувати колективний імунітет, уникаючи масових смертей, як це було у давні часи. Понад двісті років наукових досліджень дозволяють нам зараз уберегтися від кору, правця, дифтерії, гепатитів та інших страшних хвороб.

«Ми живемо у суспільстві, безпека і здоров’я якого значною мірою залежать від прийнятих кожною особою рішень. Вакцинуючись, ми турбуємося не лише про себе, але й про своїх рідних та близьких», - зазначає Православна церква України.

При цьому наголошується, що вакцинуватися можна лише сертифікованими препаратами. Кожен пацієнт має право перевірити строк придатності та якість вакцини перед щепленням та отримати від лікаря відповідні інструкції та застереження. Інструкції до вакцин українською мовою мають бути у кожному кабінеті щеплень, а відповідальність за це несуть керівники медичних установ.