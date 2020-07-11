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    Події в Україні

    Погром в поїзді: юних вандалок затримали, вони вибачилися на камеру (відео)

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    Дівчата, які нещодавно зламали вікно вагона приміського поїзда - Погром в поїзді: юних вандалок затримали, вони вибачилися на камеру (відео)
    Дівчата, які нещодавно зламали вікно вагона приміського поїзда
    Скріншот з відео

    Батьки хуліганок готові компенсувати збитки від заподіяної шкоди

    Дівчата, які нещодавно зламали вікно вагона приміського поїзда № 6006 попросили пробачення на камеру.

    Відео опублікував у Facebook заступник голови МВС Антон Геращенко.

    Одна з вандалок, яка ламала вікно, попросила прощення на камеру. Її подруга, яка знімала те, що відбувається на відео і сміялася, також вибачилася.

    Повідомляється, що батьки дівчат готові компенсувати збитки від заподіяної шкоди.

    Нагадаємо, напередодні в мережі з'явилося відео, як дівчата зламали вікно вагона приміського поїзда в № 6006 Дніпро-Головний – Кам’янське-Пасажирське.

    Також подібний випадок мав місце у березні, коли вандал розтрощив приміський поїзд Львів — Сокаль. Тоді повідомлялося, що коли залізничники виявили пошкодження рухомого складу – вони повідомили про це поліцію. Але поки правоохоронці прибули на станцію Сокаль, хуліганів у потязі вже не було. Однак, уникнути відповідальності вандалам не вдалося. Правоохоронці розшукали їх.

    МВС Антон Геращенко Укрзалізниця вандалізм потяг батьки
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