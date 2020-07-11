Погром в поїзді: юних вандалок затримали, вони вибачилися на камеру (відео)



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Дівчата, які нещодавно зламали вікно вагона приміського поїзда Скріншот з відео

Батьки хуліганок готові компенсувати збитки від заподіяної шкоди

Дівчата, які нещодавно зламали вікно вагона приміського поїзда № 6006 попросили пробачення на камеру.

Відео опублікував у Facebook заступник голови МВС Антон Геращенко.

Одна з вандалок, яка ламала вікно, попросила прощення на камеру. Її подруга, яка знімала те, що відбувається на відео і сміялася, також вибачилася.

Повідомляється, що батьки дівчат готові компенсувати збитки від заподіяної шкоди.

Нагадаємо, напередодні в мережі з'явилося відео, як дівчата зламали вікно вагона приміського поїзда в № 6006 Дніпро-Головний – Кам’янське-Пасажирське.

Також подібний випадок мав місце у березні, коли вандал розтрощив приміський поїзд Львів — Сокаль. Тоді повідомлялося, що коли залізничники виявили пошкодження рухомого складу – вони повідомили про це поліцію. Але поки правоохоронці прибули на станцію Сокаль, хуліганів у потязі вже не було. Однак, уникнути відповідальності вандалам не вдалося. Правоохоронці розшукали їх.